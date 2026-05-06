காா்கள் மோதி 5 போ் இறந்த வழக்கு: ஓட்டுநருக்கு 2 ஆண்டுகள் சிறை

சிறை - கோப்புப் படம்

Updated On :6 மே 2026, 0:53 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்சி பஞ்சப்பூரில் காா்கள் மோதிக்கொண்டதில் 5 போ் இறந்த வழக்கில் ஒரு காரின் ஓட்டுநருக்கு 2 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து திருச்சி நீதிமன்றம் செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டது.

தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணத்தைச் சோ்ந்தவா் ஆா். கண்ணன் (50), இவரது மகன் ராஜ்குமாா் (15), உறவினா் எஸ். வெங்கடசாமி (58), பி. மாரிச்சாமி (47) ஆகிய நால்வரும் காரில் மதுரை - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கடந்த 09.07.2014 அன்று சென்று கொண்டிருந்தனா். காரை தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் மேற்குத் தெருவைச் சோ்ந்த ம. ரமேஷ் (56) ஓட்டினாா்.

காரானது பஞ்சப்பூா் மேக்குடி பிரிவுச் சாலையில் தனியாா் கல்லூரி எதிரே வேகமாக வந்தபோது, சாலை மையத்தடுப்பைத் தாண்டி திருச்சி - சென்னை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மதுரை டிஎஸ்பி நகரைச் சோ்ந்த டி. பிரதாப் வந்த காரின் மீது மோதியது. இதில் கண்ணன் உள்ளிட்ட நால்வரும், எதிா் காரிலிருந்த டி. பிரதாப் ஆகிய 5 பேரும் உயிரிழந்தனா்.

இதுதொடா்பாக திருச்சி தெற்குப் போக்குவரத்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்தனா். திருச்சி 5 ஆவது நீதித்துறை நடுவா் எம். டாா்வின்முத்து முன்னிலையில் செவ்வாய்க்கிழமை இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி, அஜாக்கிரதையாக காரை ஓட்டி விபத்தை ஏற்படுத்திய ரமேஷுக்கு 2 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும், ரூ. 11,500 அபராதமும் விதித்து தீா்ப்பளித்தாா்.

