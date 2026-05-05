திருச்சி மாவட்டத்தின் 9 தொகுதிகள் முடிவுகள் விவரம்

Updated On :6 மே 2026, 0:16 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

138 மணப்பாறை

தவெக வெற்றி

ஆா். கதிரவன் (தவெக)- 83041

பி.எல். விஜயகுமாா் (அதிமுக)- 81615

ப. அப்துல் சமது (திமுக)- 61355

எம். அருணகிரி (நாதக)- 10070

வேட்பாளா்கள்- 18 மொத்த வாக்குகள்- 267999 பதிவான வாக்குகள்- 241321

139 ஸ்ரீரங்கம்

தவெக வெற்றி

எஸ். ரமேஷ் (தவெக)- 103235

எஸ். துரைராஜ் (திமுக)- 69645

ஆா். மனோகரன் (அதிமுக)- 65819

எம். தா்மராஜ் (நாதக)- 11026

வேட்பாளா்கள்- 21, மொத்த வாக்குகள்- 287027, பதிவான வாக்குகள்- 255293

140 திருச்சி மேற்கு

திமுக வெற்றி

கே.என். நேரு (திமுக) 88235

ஜி. ராமமூா்த்தி (தவெக)- 83449

எம். ராஜசேகரன் (அமமுக)- 14136

கே. புவனேஸ்வரி (நாதக)- 7470

வேட்பாளா்கள்- 14, மொத்த வாக்குகள்- 238920, பதிவான வாக்குகள்- 196613

141 திருச்சி கிழக்கு

தவெக வெற்றி

சி. ஜோசப் விஜய் (தவெக)- 91381

இனிகோ இருதயராஜ் (திமுக)- 63965

ஜி. ராஜசேகரன் (அதிமுக)- 19715

வி. கிருஷ்ணசாமி (நாதக)- 4790

வேட்பாளா்கள்- 20, மொத்த வாக்குகள்- 220191, பதிவான வாக்குகள்- 182729

142 திருவெறும்பூா்

தவெக வெற்றி

விஜயகுமாா் (எ) நவல்பட்டு எஸ். விஜி (தவெக) -89837

அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி (திமுக)- 81132

ப. குமாா் (அதிமுக)- 29473

து. ராஜேஷ் (நாதக)- 9311

வேட்பாளா்கள்- 26, மொத்த வாக்குகள்- 259546 பதிவான வாக்குகள்- 213784

143 லால்குடி

அதிமுக வெற்றி

லீமா ரோஸ் மாா்ட்டின் (அதிமுக)- 60795

கு.ப. கிருஷ்ணன் (தவெக)- 58056

த. பாரிவள்ளல் (திமுக)- 55565

என். மாதவன் (நாதக)- 6992

வேட்பாளா்கள்- 24, மொத்த வாக்குகள்- 212177, பதிவான வாக்குகள்- 185505

144 மண்ணச்சநல்லூா்

திமுக வெற்றி

சீ. கதிரவன் (திமுக)- 81447

வி. சரவணன் (தவெக)- 69083

ஆா்.வி. பரதன் (அதிமுக)- 46066

ஆா். தேன்மொழி (நாதக)- 9289

வேட்பாளா்கள்- 22, மொத்த வாக்குகள்- 236500, பதிவான வாக்குகள்- 209924

145 முசிறி

தவெக வெற்றி

எம். விக்னேஷ் (தவெக)- 71281

என்.எஸ். கருணை ராஜா (திமுக)- 53839

என். யோகநாதன் (அதிமுக)- 52061

ஜி. பாக்கிய லட்சுமி (நாதக)- 8357

வேட்பாளா்கள்- 11, மொத்த வாக்குகள்- 214006, பதிவான வாக்குகள்-189246

146 துறையூா் (தனி)

தவெக வெற்றி

எம். ரவிசங்கா் (தவெக)- 66263

இ. சரோஜா (அதிமுக) 56649

எம். லெனின் பிரசாத் (காங்.)- 49222

எஸ். கெளசல்யா (நாதக)- 8436

வேட்பாளா்கள்- 15, மொத்த வாக்குகள்- 210685, பதிவான வாக்குகள்- 184601

கடலூா்: தமிழக வெற்றிக் கழகம் வெற்றி

