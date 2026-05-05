திருச்சி மாவட்டத்தின் 9 தொகுதிகள் முடிவுகள் விவரம்

138 மணப்பாறை
தவெக வெற்றி
ஆா். கதிரவன் (தவெக)- 83041
பி.எல். விஜயகுமாா் (அதிமுக)- 81615
ப. அப்துல் சமது (திமுக)- 61355
எம். அருணகிரி (நாதக)- 10070
வேட்பாளா்கள்- 18 மொத்த வாக்குகள்- 267999 பதிவான வாக்குகள்- 241321
139 ஸ்ரீரங்கம்
தவெக வெற்றி
எஸ். ரமேஷ் (தவெக)- 103235
எஸ். துரைராஜ் (திமுக)- 69645
ஆா். மனோகரன் (அதிமுக)- 65819
எம். தா்மராஜ் (நாதக)- 11026
வேட்பாளா்கள்- 21, மொத்த வாக்குகள்- 287027, பதிவான வாக்குகள்- 255293
140 திருச்சி மேற்கு
திமுக வெற்றி
கே.என். நேரு (திமுக) 88235
ஜி. ராமமூா்த்தி (தவெக)- 83449
எம். ராஜசேகரன் (அமமுக)- 14136
கே. புவனேஸ்வரி (நாதக)- 7470
வேட்பாளா்கள்- 14, மொத்த வாக்குகள்- 238920, பதிவான வாக்குகள்- 196613
141 திருச்சி கிழக்கு
தவெக வெற்றி
சி. ஜோசப் விஜய் (தவெக)- 91381
இனிகோ இருதயராஜ் (திமுக)- 63965
ஜி. ராஜசேகரன் (அதிமுக)- 19715
வி. கிருஷ்ணசாமி (நாதக)- 4790
வேட்பாளா்கள்- 20, மொத்த வாக்குகள்- 220191, பதிவான வாக்குகள்- 182729
142 திருவெறும்பூா்
தவெக வெற்றி
விஜயகுமாா் (எ) நவல்பட்டு எஸ். விஜி (தவெக) -89837
அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி (திமுக)- 81132
ப. குமாா் (அதிமுக)- 29473
து. ராஜேஷ் (நாதக)- 9311
வேட்பாளா்கள்- 26, மொத்த வாக்குகள்- 259546 பதிவான வாக்குகள்- 213784
143 லால்குடி
அதிமுக வெற்றி
லீமா ரோஸ் மாா்ட்டின் (அதிமுக)- 60795
கு.ப. கிருஷ்ணன் (தவெக)- 58056
த. பாரிவள்ளல் (திமுக)- 55565
என். மாதவன் (நாதக)- 6992
வேட்பாளா்கள்- 24, மொத்த வாக்குகள்- 212177, பதிவான வாக்குகள்- 185505
144 மண்ணச்சநல்லூா்
திமுக வெற்றி
சீ. கதிரவன் (திமுக)- 81447
வி. சரவணன் (தவெக)- 69083
ஆா்.வி. பரதன் (அதிமுக)- 46066
ஆா். தேன்மொழி (நாதக)- 9289
வேட்பாளா்கள்- 22, மொத்த வாக்குகள்- 236500, பதிவான வாக்குகள்- 209924
145 முசிறி
தவெக வெற்றி
எம். விக்னேஷ் (தவெக)- 71281
என்.எஸ். கருணை ராஜா (திமுக)- 53839
என். யோகநாதன் (அதிமுக)- 52061
ஜி. பாக்கிய லட்சுமி (நாதக)- 8357
வேட்பாளா்கள்- 11, மொத்த வாக்குகள்- 214006, பதிவான வாக்குகள்-189246
146 துறையூா் (தனி)
தவெக வெற்றி
எம். ரவிசங்கா் (தவெக)- 66263
இ. சரோஜா (அதிமுக) 56649
எம். லெனின் பிரசாத் (காங்.)- 49222
எஸ். கெளசல்யா (நாதக)- 8436
வேட்பாளா்கள்- 15, மொத்த வாக்குகள்- 210685, பதிவான வாக்குகள்- 184601
