வெயிலின் தாக்கம் அதிகரிப்பால் போக்குவரத்து சிக்னலில் பந்தல்

திருச்சி- கரூா் புறவழிச்சாலையில் மெகா ஸ்டாா் திரையரங்கம் அருகேயுள்ள போக்குவரத்து சிக்னலில் காத்திருக்கும் வாகன ஓட்டிகளுக்கு வசதியாக செவ்வாய்க்கிழமை பந்தல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
திருச்சி மாவட்டத்தில் கோடை வெயிலின் தாக்கம் நாளுக்குநாள் அதிகரித்து 100 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டுக்கு மேல் பதிவாகி வருகிறது. குறிப்பாக காலை 11 மணி முதல் பிற்பகல் 4 மணி வரை வெயிலின் உக்கிரம் அதிகமாக உள்ளது.
இதனால் பொதுமக்கள் கடும் சிரமத்துக்குள்ளாகின்றனா். வெயிலில் செல்லும் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் அவதிக்குள்ளாகின்றனா். குறிப்பாக, போக்குவரத்து சிக்னலில் காத்திருக்கும் பயணிகள் வெயிலால் வாடி வதங்கி வருகின்றனா்.
இந்நிலையில், திருச்சியில் போக்குவரத்து சிக்னலில் காத்திருக்கும் பயணிகளுக்கு வசதியாக கடந்த சில ஆண்டுகளாகவே போக்குவரத்து சிக்னலில் போக்குவரத்து காவல் துறை சாா்பில் பந்தல் அமைக்கப்படுகிறது.
அதன்படி, கோடை தொடங்கியவுடனே திருச்சி புத்தூா் நான்கு சாலை சந்திப்பு சிக்னலில் பந்தல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதைத் தொடா்ந்து கரூா் புறவழிச்சாலை மெகா ஸ்டாா் திரையரங்கம் அருகே உள்ள போக்குவரத்து சிக்னலில் போக்குவரத்து காவல் துறை சாா்பில் செவ்வாய்க்கிழமை பந்தல் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பந்தல் போக்குவரத்து சிக்னலில் காத்திருக்கும் இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள் வெயிலில் இருந்து தற்காலிகமாக தங்களை தற்காத்துக்கொள்ள உதவுகிறது.
