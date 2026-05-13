Dinamani
தில்லியில் பிரிக்ஸ் மாநாடு: ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சர் அராக்சி இந்தியா வந்தடைந்தார்தமிழக அரசின் தலைமை வழக்கறிஞராக விஜய் நாராயண் நியமனம்!தமிழக அரசின் தலைமை வழக்கறிஞராக விஜய் நாராயண் நியமனம்!கர்நாடகம்: கல்வி நிறுவனங்களில் ஹிஜாப் அணிவதற்கான தடை நீக்கம்6 சர்வதேச விமான சேவைகள் தற்காலிகமாக ரத்து - ஏர் இந்தியாகண்களிலும் காதுகளிலும் பொறாமைப் புகை! திமுகவை விமர்சித்த விஜய்!நீட் தேர்வு தேவையில்லை; ரத்து செய்க: முதல்வர் ஜோசப் விஜய்அதிமுகவுடன் கூட்டணியமைக்க தவெக தயாராக இருந்தது: சி.வி. சண்முகம்மே 16-ல் தொடங்குகிறது தென்மேற்கு பருவமழை! வெற்றியின் வீச்சு கொளத்தூரில் பார்த்தும்கூடவா புரியவில்லை? - முதல்வர் விஜய்திமுகவுடன் கூட்டணி; கனவில்கூட வரக்கூடாது: சசிகலா
/
திருச்சி

ஸ்ரீரங்கம் கோயிலில் தங்கக் குதிரை வாகனத்தில் நம்பெருமாள் வலம்

ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாத சுவாமி கோயிலில் நடைபெறும் சித்திரைத் தேரோட்டத் திருவிழாவின் 8 ஆம் நாளான புதன்கிழமை நம்பெருமாள் தங்கக் குதிரை வாகனத்தில் எழுந்தருளி, வலம் வந்து தேரின் அருகே வையாளி கண்டருளினாா்.

News image

ஸ்ரீரங்கம் கோயில் - கோப்புப் படம்

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாத சுவாமி கோயிலில் நடைபெறும் சித்திரைத் தேரோட்டத் திருவிழாவின் 8 ஆம் நாளான புதன்கிழமை நம்பெருமாள் தங்கக் குதிரை வாகனத்தில் எழுந்தருளி, வலம் வந்து தேரின் அருகே வையாளி கண்டருளினாா்.

11 நாள்கள் நடைபெறும் இக்கோயில் சித்திரை தோ் திருவிழா கடந்த 6 ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கி, வரும் 16 ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது.

விழாவில் நாள்தோறும் நம்பெருமாள் காலை, மாலைகளில் வெவ்வேறு வாகனங்களில் எழுந்தருளி, திருவீதி வலம் வந்து பக்தா்களுக்கு சேவை சாதித்தாா்.விழாவின் 8 ஆம் நாளான புதன்கிழமை காலை 7.30 மணிக்கு நம்பெருமாள் கண்ணாடி அறையிலிருந்து புறப்பட்டு, வெள்ளிக் குதிரை வாகனத்தில் எழுந்தருளி, சித்திரை வீதிகளில் வலம் வந்து 9 மணிக்கு ரெங்கவிலாச மண்டபத்திற்கு வந்து சோ்ந்தாா்.

தொடா்ந்து மாலை 6.30 மணிக்கு தங்கக் குதிரை வாகனத்தில் எழுந்தருளி சித்திரை வீதிகளில் வலம் வந்து, சித்திரை தேரின் அருகே வையாளி கண்டருளினாா். இதில் ஏராளமான பக்தா்கள் அவரைத் தரிசனம் செய்தனா். பின்னா் இரவு 9 மணிக்கு கண்ணாடி அறை சென்று சோ்ந்தாா் நம்பெருமாள். 9.30 மணிக்கு சின்னப் பெருமாள் சயனம் நடைபெற்றது.

விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான சித்திரைத் தேரோட்டம் 9 ஆம் நாளான வியாழக்கிழமை காலை நடைபெறவுள்ளது. இதையொட்டி அதிகாலை 4 மணிக்கு நம்பெருமாள் கண்ணாடி அறையிலிருந்து புறப்பட்டு சித்திரைத் தேருக்கு 4.30 மணிக்கு வந்து சேருகிறாா். திருத்தேரில் 4.45 மணிக்கு மேல் 5.45 மணிக்குள் வேதமந்திரங்கள் முழங்க நம்பெருமாள் எழுந்தருளுகிறாா். தொடா்ந்து 5.55 மணிக்கு திருத்தோ் வடம் பிடித்தல் தொடங்குகிறது. இதில் கலந்து கொள்ள ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் ஸ்ரீரங்கத்தில் குவிந்து வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

ஸ்ரீரங்கம் கோயில் சித்திரை தோ்த் திருவிழாவில் நெல்லளவு கண்டருளினாா் நம்பெருமாள்

ஸ்ரீரங்கம் கோயில் சித்திரை தோ்த் திருவிழாவில் நெல்லளவு கண்டருளினாா் நம்பெருமாள்

ஸ்ரீரங்கம் கோயிலில் நம்பெருமாள் கோடைத்திருநாள் விழா நிறைவு

ஸ்ரீரங்கம் கோயிலில் நம்பெருமாள் கோடைத்திருநாள் விழா நிறைவு

ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாத சுவாமி கோயிலில் கோடைத் திருநாள் விழா தொடக்கம்

ஸ்ரீரங்கம் அரங்கநாத சுவாமி கோயிலில் கோடைத் திருநாள் விழா தொடக்கம்

ஸ்ரீரங்கம் கோயிலில் பங்குனித் தேரோட்டம்

ஸ்ரீரங்கம் கோயிலில் பங்குனித் தேரோட்டம்

விடியோக்கள்

Podcast | பெரும்பான்மையை நிரூபித்த தவெக: தவறிய அதிமுக! | News and Views | Epi - 34
வீடியோக்கள்

Podcast | பெரும்பான்மையை நிரூபித்த தவெக: தவறிய அதிமுக! | News and Views | Epi - 34

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK
வீடியோக்கள்

திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK
வீடியோக்கள்

"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK
வீடியோக்கள்

குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு