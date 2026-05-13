திருச்சி மாவட்ட அதிமுகவில் மூன்று மாவட்டச் செயலாளா்களும் மாற்றப்பட்டுள்ளனா்.
அதிமுக முன்னாள் அமைச்சா்கள் சி.வி. சண்முகம், எஸ்.பி. வேலுமணி தரப்பிலான எம்எல்ஏக்கள் சட்டப்பேரவையில் தவெகவுக்கு ஆதரவாக நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் வாக்களித்தனா்.
இதையடுத்து கட்சியின் கட்டுப்பாட்டை மீறியதாக சி.வி.சண்முகம், எஸ்.பி. வேலுமணி தலைமையிலான அணியினா் மற்றும் தொடா்புடையவா்களை கட்சிப் பதவியிலிருந்து அதிமுக பொதுச்செயலா் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி புதன்கிழமை நீக்கினாா்.
திருச்சி அதிமுக மாவட்டச் செயலா்கள் மாநகா் ஜெ.சீனிவாசன், புகா் தெற்கு ப. குமாா், புகா் வடக்கு மு. பரஞ்ஜோதி ஆகியோா் இரு தினங்களுக்கு முன் நடைபெற்ற அதிமுக மாவட்டச் செயலா்கள் கூட்டத்தில் பங்கேற்கவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது. இவா்கள் மூவரும் சி.வி.சண்முகம், தங்கமணி ஆகியோருடன் தொடா்பில் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து, அதிமுக பொதுச்செயலா் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி திருச்சி மாவட்டச் செயலா்களான சீனிவாசன், குமாா், பரஞ்ஜோதி ஆகிய மூவரையும் கட்சிப் பதவியிலிருந்து நீக்கினாா்.
இவா்களுக்குப் பதிலாக மாவட்ட ஜெயலலிதா பேரவைச் செயலா் சி. காா்த்திகேயன் மாநகா் மாவட்டச் செயலராகவும், அமைப்புச் செயலரும் ஸ்ரீரங்கம் வேட்பாளருமான ஆா். மனோகரன் தெற்கு மாவட்டச் செயலராகவும், புகா் வடக்கு மாவட்ட எம்ஜிஆா் இளைஞரணி இணைச் செயலரும், முசிறி வேட்பாளருமான என். யோகநாதன் புகா் வடக்கு மாவட்டச் செயலராகவும், நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா். இதில் வடக்கு மாவட்டத்திலிருந்த ஸ்ரீரங்கம் தொகுதி பிரித்து, தெற்கு மாவட்டத்தில் சோ்க்கப்பட்டுள்ளது.
