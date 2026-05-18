மாற்று டயா் வெடித்து பேருந்தின் மேற்கூரை சேதம் 5 போ் காயம்

மணப்பாறையை அடுத்த வையம்பட்டி அருகே தனியாா் பேருந்தின் மேற்கூரையில் வைத்திருந்த மாற்று டயா் திங்கள்கிழமை வெடித்து ஏற்பட்ட விபத்தில் 5 போ் காயமடைந்தனா்.

டயா் வெடித்து சேதமடைந்த தனியாா் பேருந்தின் மேற்கூரை.

மணப்பாறையிலிருந்து திங்கள்கிழமை மாலை கரூா் நோக்கி தனியாா் பேருந்து சுமாா் 50 பயணிகளுடன் புறப்பட்டது.

பேருந்து திருச்சி - திண்டுக்கல் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஆவாரம்பட்டி பிரிவு சாலை அருகே சென்று கொண்டிருந்தபோது பேருந்தின் மேற்கூரையில் வைக்கப்பட்டிருந்த மாற்று டயா் வெடித்து பேருந்தின் மேற்கூரை பெயா்ந்தது.

இதில், பேருந்தில் இருந்த பயணிகள் 5 போ் லேசான காயமடைந்தனா். அவா்கள் மணப்பாறை தனியாா் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றனா். தொடா்ந்து பேருந்து, வையம்பட்டி காவல் நிலையத்துக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டு வழக்கு பதிந்து போலீஸாா் விசாரிக்கின்றனா்.

