தமிழக அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ் இடம் பெற்றது வரலாற்று நிகழ்வு: கிறிஸ்டோபா் திலக் எம்பி

கிறிஸ்டோபா் திலக் - கோப்புப் படம்

Updated On :22 மே 2026, 5:24 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழக அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ் இடம் பெற்றிருப்பது வரலாற்று நிகழ்வாக மாறியுள்ளது என அக் கட்சியின் மாநிலங்களவை உறுப்பினா் கிறிஸ்டோபா் திலக் தெரிவித்தாா்.-

திருச்சி மாநகா் மாவட்ட காங்கிரஸ் கட்சியின் சாா்பில், மறைந்த முன்னாள் பிரதமா் ராஜீவ் காந்தியின் நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு, ரயில் நிலையம் அருகேயுள்ள ராஜீவ் காந்தி சிலைக்கு வியாழக்கிழமை மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.

இதில், மாநிலங்களவை உறுப்பினா் கிறிஸ்டோபா் திலக், திருச்சி மாவட்ட மாநகா் தலைவா் ரெக்ஸ், காங்கிரஸ் மாநில செய்தி தொடா்பாளா் வேலுச்சாமி மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சியின் பல்வேறு அணிகளை சாா்ந்த நிா்வாகிகள், உறுப்பினா்கள் திரளாக கலந்து கொண்டு மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்தினா்.

பின்னா், செய்தியாளா்களிடம் கிறிஸ்டோபா் திலக் கூறியதாவது:

சுமாா் 59 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தமிழக அமைச்சரவையில் காங்கிரஸின் 2 உறுப்பினா்களுக்கு அமைச்சா் பதவி கிடைத்திருப்பது ஒட்டுமொத்த தமிழகத்துக்கும், குறிப்பாக காங்கிரஸ் கட்சியின் அடிமட்டத் தொண்டா்கள் மத்தியில் பெரும் பூரிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மீண்டும் காங்கிரஸ் கட்சி தமிழக ஆட்சியில் பங்கு பெற்றிருப்பது எங்களுக்கு அளவற்ற மகிழ்ச்சியை அளித்துள்ளது. தமிழகத்தின் பொருளாதார மேம்பாட்டுக்கு காங்கிரஸ் கட்சி பெருந்துணையாக நிற்கும்.

இன்றைய நாளில் 2 காங்கிரஸ் அமைச்சா்கள் பதவியேற்றிருப்பது ஒரு வரலாற்றுப் பதிவாகவே பாா்க்கப்படுகிறது என்றாா் அவா்.

