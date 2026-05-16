தமிழகத்தில் 59 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கதா் அணிந்த இரு காங்கிரஸாா் தமிழக அமைச்சரவையில் இடம் பெறுவது வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தருணம் என அக்கட்சியின் விருதுநகா் மக்களவைத் தொகுதி உறுப்பினா் மாணிக்கம் தாகூா் தெரிவித்துள்ளாா்.
இது குறித்து அவா் ‘எக்ஸ்’ தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவு: 2026 தோ்தலுக்கு முன்பே திமுக, ஆட்சியில் பங்கு தமிழகம் ஏற்காது என்று வெளிப்படையாக அறிவித்தது. அதற்கு மக்கள் தங்களின் தீா்ப்பை வழங்கிவிட்டாா்கள். தமிழக மக்கள் ஆட்சியில் பங்கு பெற வேண்டும் என்று கூறிவிட்டனா். ஒரு புதிய வரலாறு எழுதப்படுகிறது.
கூட்டணி கட்சிகளுக்கு அதிகாரத்தில் பங்கு வழங்கப்படும் என்று கூறிய தவெக தலைவரும், முதல்வருமான விஜய், தனது வாக்குறுதியை காப்பாற்றியுள்ளாா். தற்போது, 59 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, கதா் அணிந்த இரு காங்கிரஸ் கட்சியினா் அமைச்சரவையில் இடம்பிடிக்கிறாா்கள். என்னைப் போன்ற ஆயிரக்கணக்கான காங்கிரஸ் தொண்டா்களுக்கு இது உணா்ச்சிபூா்வமான, வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க தருணம் என பதிவிட்டுள்ளாா் மாணிக்கம் தாகூா்.
தொடர்புடையது
60 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தமிழக அமைச்சரவையில் இடம்பெறும் காங்கிரஸ் : தில்லியில் கிரிஷ் சோடங்கா் பேட்டி
புதுச்சேரி அமைச்சரவையில் அதிமுக இடம் கேட்கும்: அன்பழகன்
வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க அதிமுக இறந்துவிட்டது! ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் ராகுல்!
மகளிா் இடஒதுக்கீடு மசோதா இந்திய அரசியலில் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க மைல்கல்: தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா
விடியோக்கள்
Podcast | அமைச்சர் ஆவார்களா அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்? | News and Views | Epi - 35 | TVK | CM Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை
பாண்டியாவையும் பஞ்சாபையும் யாராவது காப்பாற்றுங்கள்! | Punjab Kings | Hardik Pandya |
தினமணி செய்திச் சேவை
Surya Come Back! கருப்பு படம் எப்படி இருக்கு? | Karuppu | RJB | Trisha | Sai Abhyankar
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Karuppu Movie Review | பதினெட்டாம்படி நீதிபதி... சூர்யாவின் கருப்பு! | Trisha | RJB | Sai Abhyankkar
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு