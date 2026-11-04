The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
சா்க்கரை விலை மீண்டும் உயா்வுடிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க அவகாசம் நீட்டிப்பு!தவெக ஆட்சியில் அனைத்தையும் முடிவு செய்வது ஜோசியர்தான்! மு.க. ஸ்டாலின்முதல்வர் பணி 10 - 5 வேலை அல்ல; சனி, ஞாயிறு விடுமுறை! விஜய்யை விமர்சித்த மு.க. ஸ்டாலின்இந்தியக் கப்பல்கள் ஹோர்முஸ் வழியாக சுதந்திரமாக செல்லலாம்: ஈரான் அறிவிப்பு!ஜிபே செயலியில் வந்திருக்கும் பயோமெட்ரிக் பயன்பாடு! வேண்டாம் எனில் மாற்றுவதற்கான வழி?கச்சா எண்ணெய் விலை சரிவு எதிரொலி: 5வது நாளாக ஏற்றம் கண்ட சென்செக்ஸ், நிஃப்டி!தவெகவுக்கான ஆதரவை திரும்பப் பெறப் போவதில்லை: திருமாவளவன் உறுதி!நான் அரசியல் பேச வரவில்லை; மாணவர்களுக்கு அரசியல் தேவையில்லை! முதல்வர் விஜய்குட்கா முறைகேடு வழக்கில் சாட்சி விசாரணை எப்போது? சிபிஐக்கு சிறப்பு நீதிமன்றம் கேள்விசென்னையில் உச்ச நீதிமன்றக்கிளையை அமைத்திட வேண்டும்: பிரதமருக்கு முதல்வர் கடிதம்!எம்எல்ஏக்களை வாங்கத் தெரிந்த முதல்வருக்கு வெங்காயம் வாங்கத் தெரியாதா? உதயநிதி கேள்விடிரம்ப்புக்கு அதிர்ச்சி! அமெரிக்க செனட், பிரதிநிதிகள் சபையை கைப்பற்றியது ஜனநாயகக் கட்சி!!அமெரிக்க தேர்தலில் இந்திய வம்சாவளி விவேக் ராமசுவாமி தோல்வி!நான் போட்டியிட்டிருந்தால் இமாலய வெற்றி பெற்றிருப்போம்! டிரம்ப்டிரம்ப்பின் குடியரசு கட்சிக்கு அதிர்ச்சி: செனட் சபையைக் கைப்பற்றியது ஜனநாயக கட்சி!

தீபாவளி: முன்பதிவற்ற சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம்

தீபாவளிப் பண்டிகை கூட்ட நெரிசலைக் குறைக்க தாம்பரம், சென்னை எழும்பூரிலிருந்து முன்பதிவற்ற சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.

train

ரயில் - பிரதிப் படம்

Updated On :

தீபாவளிப் பண்டிகை கூட்ட நெரிசலைக் குறைக்க தாம்பரம், சென்னை எழும்பூரிலிருந்து முன்பதிவற்ற சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.

தாம்பரம் - மானாமதுரை முன்பதிவற்ற மெமு சிறப்பு ரயிலானது (06161, 06159) வரும் 6, 7 ஆம் தேதிகளிலும், மறுமாா்க்கமாக மானாமதுரை - தாம்பரம் முன்பதிவற்ற மெமு சிறப்பு ரயிலானது (06162, 06160) வரும் 7, 9 ஆம் தேதிகளிலும் இயக்கப்பட உள்ளது.

12 பெட்டிகளுடன் இயக்கப்படும் இந்த ரயில்களானது தாம்பரத்திலிருந்து புறப்பட்டு செங்கல்பட்டு மேல்மருவத்தூா், விழுப்புரம், விருத்தாச்சலம், அரியலூா், ஸ்ரீரங்கம், திருச்சி, மணப்பாறை, திண்டுக்கல், சோழவந்தான், மதுரை, திருப்புவனம் வழியாக மானாமதுரை சென்றடையும். மறுமாா்க்கமாக, மானாமதுரையிலிருந்து புறப்பட்டு மேற்கண்ட வழித்தடம் வழியாக தாம்பரம் சென்றடையும்.

சென்னை எழும்பூா் - திருச்சி ஒருவழிப்பாதை முன்பதிவற்ற மெமு சிறப்பு ரயிலானது (06191) வரும் 6 ஆம் தேதி மாலையும், திருச்சி - தாம்பரம் ஒருவழிப்பாதை மெமு சிறப்பு ரயிலானது (06192) வரும் 7 ஆம் தேதி காலையிலும் இயக்கப்பட உள்ளது.

சென்னை எழும்பூா் - திருச்சி முன்பதிவற்ற மெமு சிறப்பு ரயிலானது (06193) வரும் 7 ஆம் தேதியும், மறுமாா்க்கமாக திருச்சி - சென்னை எழும்பூா் முன்பதிவற்ற மெமு சிறப்பு ரயிலானது (06194) வரும் 9 ஆம் தேதியும் இயக்கப்பட உள்ளன.

12 பெட்டிகளுடன் இயக்கப்படும் இந்த ரயிலானது சென்னை எழும்பூரிலிருந்து புறப்பட்டு தாம்பரம், செங்கல்பட்டு, மேல்மருவத்தூா், விழுப்புரம், பண்ருட்டி, திருப்பாதிரிப்புலியூா், பரங்கிப்பேட்டை, சிதம்பரம், சீா்காழி, வைத்தீஸ்வரன்கோவில், மயிலாடுதுறை, கும்பகோணம், பாபநாசம், தஞ்சாவூா், திருவெறும்பூா் வழியாக திருச்சி வந்தடையும். மறுமாா்க்கமாக, திருச்சியிலிருந்து புறப்பட்டு மேற்கண்ட வழித்தடம் வழியாக சென்னை எழும்பூரைச் சென்றடையும் என திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தீபாவளி கூட்ட நெரிசலைக் குறைக்க தாம்பரம் - நாகா்கோவிலுக்கு சிறப்பு ரயில்

தீபாவளி கூட்ட நெரிசலைக் குறைக்க தாம்பரம் - நாகா்கோவிலுக்கு சிறப்பு ரயில்

ஆயுத பூஜை: தாம்பரம் - மானாமதுரை, திருச்சி - சென்னை இடையே முன்பதிவற்ற மெமு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம்

ஆயுத பூஜை: தாம்பரம் - மானாமதுரை, திருச்சி - சென்னை இடையே முன்பதிவற்ற மெமு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம்

ஆயுத பூஜை: செங்கோட்டை, திருநெல்வேலிக்கு சிறப்பு ரயில்கள்

ஆயுத பூஜை: செங்கோட்டை, திருநெல்வேலிக்கு சிறப்பு ரயில்கள்

திருநெல்வேலி சிறப்பு ரயில்கள் நீட்டிப்பு

திருநெல்வேலி சிறப்பு ரயில்கள் நீட்டிப்பு

விடியோக்கள்

அட்ரா பரமா பாடல் வெளியீடு!

அட்ரா பரமா பாடல் வெளியீடு!

செஞ்சுடரே விடியோ பாடல்!

செஞ்சுடரே விடியோ பாடல்!