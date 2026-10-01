திருநெல்வேலி சிறப்பு ரயில்கள் நீட்டிப்பு
திருநெல்வேலி சிறப்பு ரயில்கள் வரும் அக். 5 ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளன.
ரயில் - கோப்புப்படம்
திருநெல்வேலி சிறப்பு ரயில்கள் வரும் அக். 5 ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளன.
இதன்படி திருநெல்வேலி - தாம்பரம் சிறப்பு ரயிலானது (06166) வரும் அக். 4 வரையிலும், தாம்பரம் - திருநெல்வேலி சிறப்பு ரயிலானது (06165) வரும் அக். 5 வரையிலும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளன திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
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