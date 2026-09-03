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திருச்சி வழியிலான இரு வாராந்திர சிறப்பு ரயில்களின் சேவை நீட்டிப்பு

திருச்சி வழியாக இயக்கப்படும் தாம்பரம் - போடிநாயக்கனூா், தாம்பரம் - திருநெல்வேலி வாராந்திர சிறப்பு ரயில்களின் சேவை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

special train

சிறப்பு ரயில் - கோப்புப்படம்

Published On :3 செப்டம்பர் 2026, 1:27 am IST

திருச்சி வழியாக இயக்கப்படும் தாம்பரம் - போடிநாயக்கனூா், தாம்பரம் - திருநெல்வேலி வாராந்திர சிறப்பு ரயில்களின் சேவை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து திருச்சி ரயில்வே கோட்டம் புதன்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: தாம்பரம் - போடிநாயக்கனூா் வாராந்திர சிறப்பு ரயில் (06059) சனிக்கிழமையிலும், மறுமாா்க்கத்தில் போடிநாயக்கனூா் - தாம்பரம் வாராந்திர சிறப்பு ரயில் (06060) ஞாயிற்றுக்கிழமையிலும் இயக்கப்படுகிறது.

இதில், தாம்பரம் - போடிநாயக்கனூா் சிறப்பு ரயில் செப். 26 வரையிலும், போடிநாயக்கனூா் - தாம்பரம் சிறப்பு ரயில் செப். 27 வரையிலும் இயக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

தற்போது இந்த ரயில் இருமாா்க்கத்திலும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, தாம்பரம் - போடிநாயக்கனூா் வாராந்திர சிறப்பு ரயில் 2026 அக். 24 வரையிலும், போடிநாயக்கனூா் - தாம்பரம் வாராந்திர சிறப்பு ரயில் 2026 அக். 25 வரையிலும் நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதேபோல, திருநெல்வேலி - தாம்பரம் வாராந்திர சிறப்பு ரயில் ( 06070) செப்ய 24 வரையிலும், தாம்பரம் - திருநெல்வேலி வாராந்திர சிறப்பு ரயில் (06069) செப். 25 வரையிலும் இயக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

இந்நிலையில், இந்த ரயில் சேவை இரண்டு மாா்க்கங்களிலும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, திருநெல்வேலி - தாம்பரம் சிறப்பு ரயில் 2026 அக். 29 வரையிலும், தாம்பரம் - திருநெல்வேலி சிறப்பு ரயில் அக். 30 வரையிலும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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