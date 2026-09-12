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கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி சிறப்பு ரயில்கள் நீட்டிப்பு

பயணிகளின் வசதிக்காக கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி சிறப்பு ரயில்கள் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளன.

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பயணிகளின் வசதிக்காக கன்னியாகுமரி, தூத்துக்குடி சிறப்பு ரயில்கள் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளன.

இதுகுறித்து திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

சென்னை எழும்பூா் - கன்னியாகுமரி சிறப்பு ரயிலானது (06045) வரும் அக். 2, 9, 16, 23 ஆம் தேதிகளுக்கும், மறுமாா்க்கமாக கன்னியாகுமரி - சென்னை எழும்பூா் சிறப்பு ரயிலானது வரும் அக். 4, 11, 18, 25 ஆம் தேதிகளுக்கும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

தூத்துக்குடி - நரசாப்பூா் சிறப்பு ரயிலானது (06019) வரும் அக். 5, 12, 19, 26, நவ. 2, 9, 16, 23, 30 ஆம் தேதிகளுக்கும், மறுமாா்க்கமாக நரசாப்பூா் - தூத்துக்குடி சிறப்பு ரயிலானது (06020) வரும் அக். 7, 14, 21, 28, நவ. 4, 11, 18, 25 ஆம் தேதிகளுக்கும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

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