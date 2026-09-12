காரைக்கால், பாலக்காடு ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து
பொறியியல் பணிகள் காரணமாக காரைக்கால், பாலக்காடு ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
பொறியியல் பணிகள் காரணமாக காரைக்கால், பாலக்காடு ரயில்கள் பகுதியாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
இதுகுறித்து திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
பொறியியல் பணிகள் காரணமாக திருச்சி - காரைக்கால் டெமு ரயிலானது (76820) வரும் 16, 17, 18, 19, 20, 21 ஆம் தேதிகளில் திருவாரூா் - காரைக்கால் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்பட்டு, திருச்சி - திருவாரூா் இடையே மட்டும் இயங்கும்.
மறுமாா்க்கமாக, காரைக்கால் - திருச்சி டெமு ரயிலானது (76819) வரும் 16, 17, 18, 19, 20, 21 ஆம் தேதிகளில் காரைக்கால் - திருவாரூா் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்பட்டு, திருவாரூா் - திருச்சி இடையே மட்டும் இயங்கும்.
பாலக்காடு டவுன் - திருச்சி விரைவு ரயிலானது (16844) வரும் 17, 19, 22 ஆம் தேதிகளில் திருச்சி - புகழூா் இடையே இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. பொறியியல் பணிகள் நிறைவடைந்தது. புகழூா் - திருச்சி இடையே முன்பதிவற்ற ரயிலாக இயக்கப்படும்.
வழித்தட மாற்றம்: நாகா்கோவில் - கோவை விரைவு ரயிலானது (16321) வரும் 19, 21, 22 ஆம் தேதிகளில் திருமங்கலம், திருப்பரங்குன்றம், மதுரை, சோழவந்தான், கொடைக்கானல் சாலை, அம்பாதுரை, திண்டுக்கல், எரியோடு, பாளையம் ரயில் நிலையங்களைத் தவிா்த்து விருதுநகா், மானாமதுரை, காரைக்குடி, திருச்சி, கரூா் வழியாக இயக்கப்படும்.
நாகா்கோவில் - கச்சிகுடா வாராந்திர விரைவு ரயிலானது (16354) வரும் 19 ஆம் தேதி மதுரை, திண்டுக்கல் ரயில் நிலையங்களைத் தவிா்த்து விருதுநகா், மானாமதுரை, காரைக்குடி, திருச்சி வழியாக இயக்கப்படும்.
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