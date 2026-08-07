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திருச்சி

ரயில்களின் வழித்தடத்தில் மாற்றம்

பொறியியல் பணிகள் காரணமாக செங்கோட்டை, கன்னியாகுமரி, நாகா்கோவில் ரயில்களின் வழித்தடத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

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ரயில்... - கோப்புப் படம்

Updated On :7 ஆகஸ்ட் 2026, 2:40 am IST

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பொறியியல் பணிகள் காரணமாக செங்கோட்டை, கன்னியாகுமரி, நாகா்கோவில் ரயில்களின் வழித்தடத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: பொறியியல் பணிகள் காரணமாக செங்கோட்டை - மயிலாடுதுறை விரைவு ரயிலானது (16848) வரும் 8, 9, 10, 11 ஆம் தேதிகளில் கொடைக்கானல் சாலை, திண்டுக்கல், வடமதுரை, வையம்பட்டி, மணப்பாறை ரயில் நிலையங்களைத் தவிா்த்து மதுரை, மானாமதுரை, காரைக்குடி, திருச்சி வழியாக இயக்கப்படும்.

இதேபோல கன்னியாகுமரி - ஹவுரா அதிவிரைவு ரயிலானது (12666) வரும் 8 ஆம் தேதி கொடைக்கானல் சாலை, திண்டுக்கல் ரயில் நிலையங்களைத் தவிா்த்து மதுரை, மானாமதுரை, காரைக்குடி, திருச்சி வழியாக இயக்கப்படும்.

மேலும் நாகா்கோவில் - மும்பை சிஎஸ்டிஎம் விரைவு ரயிலானது (16352) வரும் 9 ஆம் தேதி திண்டுக்கல் ரயில் நிலையத்தைத் தவிா்த்து மதுரை, மானாமதுரை, காரைக்குடி, திருச்சி வழியாக இயக்கப்படும்.

திருச்சி - காரைக்கால் ரயில் பகுதியாக ரத்து: கீழ்வேளூா் - நாகப்பட்டினம் இடையே பொறியியல் பணிகள் காரணமாக, திருச்சி - காரைக்கால் டெமு ரயிலானது (76820) வரும் 7, 8, 9, 10 ஆம் தேதிகளில் திருவாரூா் - காரைக்கால் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்பட்டு, திருச்சி - திருவாரூா் இடையே மட்டும் இயங்கும்.

மறுமாா்க்கமாக, காரைக்கால் - திருச்சி டெமு ரயிலானது (76819) வரும் 7, 8, 9, 10 ஆம் தேதிகளில் காரைக்கால் - திருவாரூா் இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்பட்டு, திருவாரூா் - திருச்சி இடையே மட்டும் இயங்கும்.

காலதாமதம்: காரைக்கால் - தஞ்சாவூா் பயணிகள் ரயிலானது (56817) வரும் 7, 8, 9, 10 ஆம் தேதிகளில் தேவைப்படும் இடங்களில் 15 நிமிஷங்கள் காலதாமதமாக நின்று செல்லும்.

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