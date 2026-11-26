போசம்பட்டி அரசுப் பள்ளியில் அரசமைப்பு தினம் கடைப்பிடிப்பு
திருச்சி மாவட்டம், போசம்பட்டி அரசு உயா்நிலைப் பள்ளியில் தேசிய அரசமைப்பு தினம் வியாழக்கிழமை கடைப்பிடிக்கப்பட்டது.
போசம்பட்டி அரசு உயா்நிலைப் பள்ளியில் தேசிய அரசமைப்பு தினத்தையொட்டி, வியாழக்கிழமை தேசிய சின்னத்தை வரைந்து அதை சுற்றிலும் நின்று உறுதிமொழி ஏற்ற ஆசிரியா்கள், மாணவா்கள்.
திருச்சி மாவட்டம், போசம்பட்டி அரசு உயா்நிலைப் பள்ளியில் தேசிய அரசமைப்பு தினம் வியாழக்கிழமை கடைப்பிடிக்கப்பட்டது.
இந்திய அரசியல் நிா்ணய சபையானது, நாட்டின் அரசமைப்பு சட்டத்தை 1949 நவம்பா் 26-ஆம் தேதி ஏற்றுக்கொண்டது. இதை கொண்டாடும் விதமாக ஆண்டுதோறும் நவம்பா் 26-ஆம் தேதி தேசிய அரசமைப்பு தினம் கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், அரசமைப்பு தினத்தை கொண்டாடும் விதமாக அனைத்துப் பள்ளிகளிலும் அரசமைப்பு சட்டத்தின் முகப்புரையை வாசித்து, உறுதிமொழி எடுக்க பள்ளிக் கல்வித் துறை சாா்பில் அனைத்துப் பள்ளிகளுக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டது.
இதன்படி, திருச்சி போசம்பட்டி அரசு உயா்நிலைப் பள்ளியில் தேசிய அரசமைப்பு தினம் வியாழக்கிழமை கடைப்பிடிக்கப்பட்டது. இதில், அரசமைப்பு சட்டத்தின் முகப்புரையை ஆசிரியா்கள், மாணவா்கள் வாசித்து உறுதிமொழி ஏற்றனா். நிகழ்ச்சியை சமூக அறிவியல் ஆசிரியா் விஜயஸ்ரீ ஒருங்கிணைத்தாா்.
இந்த நிகழ்வில், தலைமையாசிரியா் எஸ். சற்குணன், ஆசிரியா்கள் மற்றும் மாணவா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.