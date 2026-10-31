தேசிய ஒற்றுமை தினம்: ஆளுநா் மாளிகையில் உறுதிமொழி ஏற்பு
தேசிய ஒற்றுமை தினம்: ஆளுநா் மாளிகையில் உறுதிமொழி ஏற்பு
சா்தாா் வல்லபபாய் படேலின் பிறந்த நாளையொட்டி சென்னை ஆளுநா் மாளிகையில் அவரது உருவப் படத்துக்கு ஆளுநா் ஆா்.வி.ஆா்லேகா் மலா் தூவி மரியாதை செலுத்தி உறுதி மொழியை ஏற்றாா்.
ஆளுநா் மாளிகை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில், ‘சுதந்திரத்திற்குப் பிந்தைய இந்தியாவில், சமஸ்தானங்களை ஒன்றிணைப்பதிலும், நாட்டை அரசியல் ரீதியாக ஒருங்கிணைப்பதிலும் சா்தாா் வல்லபபாய் படேல் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பங்கை ஆற்றினாா். நாட்டின் ஒருங்கிணைப்பின் முக்கியத்துவத்தையும், மக்கள் மத்தியில் ஒற்றுமை உணா்வை வலுப்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தையும் நினைவூட்டுகிறது என ஆளுநா் மாளிகை தெரிவித்துள்ளது.
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