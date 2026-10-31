சா்தாா் வல்லபபாய் படேல் பிறந்த நாள்: குடியரசுத் தலைவர், பிரதமர் மரியாதை
சா்தாா் வல்லபபாய் படேலின் 151-வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவரது சிலைக்கு தலைவர் மரியாதை செலுத்தியது குறித்து...
சா்தாா் வல்லபபாய் படேலின் திருவுருப் படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்திய குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு மற்றும் துணைத் தலைவர் சி. பி. ராதாகிருஷ்ணன், உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, - எக்ஸ்
புதுதில்லி: சா்தாா் வல்லபபாய் படேலின் 151-வது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவரது சிலைக்கு, குடியரசுத் தலைவர், பிரதமர் ஆகியோர் மரியாதை செலுத்தினர்.
இந்தியாவின் இரும்பு மனிதா் என அழைக்கப்படும் சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் சா்தாா் வல்லபபாய் படேலின் பிறந்த நாள் ஒவ்வோா் ஆண்டும் அக். 31-ஆம் தேதி அனுசரிக்கப்படுகிறது. அன்றைய நாள் நாடு முழுவதும் 'தேசிய ஒற்றுமை நாள்' ஆக கொண்டாடப்படுகிறது.
குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு மற்றும் துணைத் தலைவர் சி. பி. ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோர், தில்லியில் நாடாளுமன்ற சாலை அருகே படேல் சௌக்கில் சந்திப்பில் உள்ள சர்தார் படேலின் சிலைக்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி 'இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர்' என்று போற்றப்படும் சர்தார் படேலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார்.
அப்போது அவர், வலிமையான, வளமான மற்றும் திறன்மிக்க இந்தியாவை உருவாக்குவதற்காகவே சர்தார் படேல் தனது வாழ்நாளை அர்ப்பணித்தார் என்று குறிப்பிட்டார்.
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, துணைநிலை ஆளுநர் தரன்ஜித் சிங் சாந்து, தில்லி முதல்வர் ரேகா குப்தா மற்றும் பாஜக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பன்சூரி ஸ்வராஜ் ஆகியோரும் சர்தார் படேல் சிலைக்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர்.
இதனைத் தொடர்ந்து, தேசிய ஒற்றுமை நாளை முன்னிட்டு, மேஜர் தயான் சந்த் தேசிய விளையாட்டு அரங்கில் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா 'ஒற்றுமைக்கான ஓட்டம்' நிகழ்ச்சியைத் தொடங்கி வைத்தார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமித் ஷா, சர்தார் படேல் ஒரு மகத்தான ஆளுமை என்றும், அவர் நாட்டின் வரலாற்றை மாற்றியமைத்தது மட்டுமின்றி, அதன் புவியியல் அமைப்பையும் வடிவமைத்தவர் என்று கூறினார். மேலும், சர்தார் படேல் அமைத்த வலுவான அடித்தளத்தின் காரணமாகவே, இன்று நாடு உலக அரங்கில் பெருமையுடன் நிமிர்ந்து நிற்கிறது என்று அவர் தெரிவித்தார்.
'இந்தியாவின் இரும்பு மனிதர்' என்று பரவலாக அறியப்படும் சர்தார் படேல், நாட்டின் முதல் துணைப் பிரதமராகவும், உள்துறை அமைச்சராகவும் பணியாற்றினார். 560-க்கும் மேற்பட்ட சமஸ்தானங்களை ஒன்றிணைத்து, வலிமையான மற்றும் ஒருங்கிணைந்த இந்தியாவை உருவாக்குவதில் அவர் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பங்களிப்பை வழங்கினார்.
நாட்டின் அரசியல் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் ஒற்றுமைக்கு அவர் ஆற்றிய மகத்தான பங்களிப்பைப் போற்றும் வகையில் 'தேசிய ஒற்றுமை நாள்' கொண்டாடப்படுகிறது. நாட்டின் பன்முகத்தன்மை கொண்ட துடிப்பான சமூகத்தில், தேசிய ஒற்றுமை, ஒருமைப்பாடு, பாதுகாப்பு மற்றும் நல்லிணக்கம் ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவத்தை தேசிய ஒற்றுமை நாள் நமக்கு நினைவூட்டுகிறது.
சர்தார் படேலின் கொள்கைகளையும் அவரது பாரம்பரியத்தையும் போற்றும் வகையில், நாடு முழுவதும் உள்ள அரசு நிறுவனங்கள், பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளில் ஒற்றுமைக்கான உறுதிமொழி ஏற்பு நிகழ்வுகள், கலாசார நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், தேசிய ஒருங்கிணைப்பு, அமைதி மற்றும் சகோதரத்துவச் செய்தியைப் பரப்பும் நோக்கில் பல்வேறு இடங்களில் 'ஒற்றுமைக்கான ஓட்டம்' நிகழ்ச்சிகளும் நடத்தப்படுகின்றன.
The nation is paying homage to the great freedom fighter Sardar Vallabhbhai Patel on his 151st birth anniversary today.
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