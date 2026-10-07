திருக்குறள் விரைவு ரயிலில் 22 கிலோ புகையிலை பொருள்கள் பறிமுதல்
திருச்சி வந்த திருக்குறள் விரைவு ரயிலில் 22 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் செவ்வாய்க்கிழமை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
பறிமுதல்
திருச்சி வந்த திருக்குறள் விரைவு ரயிலில் 22 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் செவ்வாய்க்கிழமை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
தில்லி நிஜாமுதீனில் இருந்து கன்னியாகுமரிக்கு இயக்கப்படும் திருக்கு விரைவு ரயில் (12642) திருச்சி சந்திப்பு ரயில் நிலையத்துக்கு செவ்வாய்க்கிழமை இரவு 9.20 மணிக்கு வந்தது.
அந்த ரயிலில் திருச்சி இருப்புப் பாதை காவல் நிலைய தலைமைக் காவலா் கண்ணதாசன் தலைமையிலான போலீஸாா் சோதனை செய்தனா். அப்போது, பொதுப் பெட்டியில் கேட்பாரற்று கிடந்த பையில் இருந்த 22 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களை பறிமுதல் செய்து காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனா்.
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