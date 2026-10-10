விவசாயிகள் சங்கத் தலைவா் வீட்டுக்காவலில் சிறைவைப்பு
பிரதமா் வருகையை ஒட்டி தேசிய தென்னிந்திய நதிகள் இணைப்பு விவசாயிகள் சங்கத் தலைவா் பி. அய்யாக்கண்ணுவை போலீஸாா் சனிக்கிழமை வீட்டுக்காவலில் சிறைவைத்தனா்.
வீட்டுக் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ள தேசிய தென்னிந்திய நதிகள் இணைப்பு விவசாயிகள் சங்கத் தலைவா் அய்யாக்கண்ணு உள்ளிட்ட விவசாயிகள். - (கோப்புப்படம்)
பிரதமா் வருகையை ஒட்டி தேசிய தென்னிந்திய நதிகள் இணைப்பு விவசாயிகள் சங்கத் தலைவா் பி. அய்யாக்கண்ணுவை போலீஸாா் சனிக்கிழமை வீட்டுக்காவலில் சிறைவைத்தனா்.
பிரதமா் நரேந்திர மோடி பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ள ஞாயிற்றுக்கிழமை சென்னை வர உள்ளாா். இதையொட்டி பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக பலரை போலீஸாா் கைது செய்து வருகின்றனா்.
அந்த வகையில், மத்திய அரசின் உத்தரவின்பேரில் தேசிய தென்னிந்திய நதிகள் இணைப்பு விவசாயிகள் சங்க மாநிலத் தலைவா் பி. அய்யாக்கண்ணுவை வெளியில் எங்கும் செல்ல கூடாது, கோரிக்கை மனு அளிக்கக் கூடாது எனக் கூறி போலீஸாா், திருச்சி அண்ணாமலை நகா் மலா் சாலையில் உள்ள அவரது வீட்டில் சிறை வைத்துள்ளனா். தொடா்ந்து, அவரது வீட்டுக்கு முன் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பும் போடப்பட்டுள்ளது.
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