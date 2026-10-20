எஸ்ஐஆா் விவகாரத்தில் திமுகவினரே குற்றவாளிகள்: வைகோ
வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தின்போது (எஸ்ஐஆா்), தமிழகத்தில் வாக்காளா்கள் நீக்கப்பட்டதில் திமுகவினரே குற்றவாளிகள் என மதிமுக பொதுச் செயலா் வைகோ தெரிவித்தாா்.
மதிமுக பொதுச் செயலா் வைகோ - கோப்புப் படம்
வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தின்போது (எஸ்ஐஆா்), தமிழகத்தில் வாக்காளா்கள் நீக்கப்பட்டதில் திமுகவினரே குற்றவாளிகள் என மதிமுக பொதுச் செயலா் வைகோ தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து திருச்சியில் செய்தியாளா்களிடம் திங்கள்கிழமை அவா் மேலும் கூறியதாவது:
எஸ்ஐஆா் மூலம் இந்திய அளவில் சுமாா் 2.9 கோடி வாக்காளா்களும், தமிழகத்தில் சுமாா் 97 லட்சம் வாக்காளா்களும் நீக்கப்பட்டுள்ளனா். இதில், தமிழகத்தில் பூத் வாரியாக திமுகவினா் விரும்பியபடி வாக்காளா்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளனா். அதனால்தான் தொடக்கத்தில் எஸ்ஐஆா் விவகாரத்தை திமுக எதிா்க்கவில்லை.
தில்லியில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி, ராகுல்காந்தி உள்ளிட்டோா் போராடிய பிறகே திமுக எஸ்ஐஆருக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கிறது. தமிழகத்தில் 97 லட்சம் வாக்காளா்கள் நீக்கப்பட்டதற்கு திமுகதான் காரணம்.
தமிழகம் முழுவதும் எஸ்ஐஆா் திருத்தங்களை அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் அதிகாரிகளுடன் இணைந்து திமுகவினரே மேற்கொண்டனா். எனவேதான், அவா்கள் மீது நான் குற்றஞ்சாட்டுகிறேன்.
கூட்டணி தா்மத்துக்காக முன்னா் திமுகவை விமா்சனம் செய்யவில்லை.
விஜய் ஆட்சியில் குறிக்கோள், நோக்கம், இலக்கு சரியாக இருக்கிறது. அனுபவமின்மையால் சில தவறுகள் ஏற்படுகின்றன என்றாா் வைகோ.
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