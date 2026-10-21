2027 ஆம் ஆண்டு இறுதிக்குள் 20 லட்சம் பேருக்கு பட்டா: அமைச்சா் செங்கோட்டையன்
தமிழகத்தில் வரும் 2027 ஆம் ஆண்டு இறுதிக்குள் 20 லட்சம் பேருக்கு பட்டா வழங்கப்படும் என வருவாய் மற்றும் பேரிடா் மேலாண்மைத் துறை அமைச்சா் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் தெரிவித்தாா்.
திருச்சி ஆட்சியரகத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற ஆய்வு கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சா் கே.ஏ. செங்கோட்டையன், உடன் (இடமிருந்து) எம்எல்ஏ விக்னேஷ், கிறிஸ்டோபா் திலக் எம்பி, நகா்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியத் தலைவா் கு. ப. கிருஷ்ணன், ஆட்சியா் பிரத்திக்
தமிழகத்தில் வரும் 2027 ஆம் ஆண்டு இறுதிக்குள் 20 லட்சம் பேருக்கு பட்டா வழங்கப்படும் என வருவாய் மற்றும் பேரிடா் மேலாண்மைத் துறை அமைச்சா் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் தெரிவித்தாா்.
திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியரகத்தில் வருவாய் மற்றும் பேரிடா் மேலாண்மைத் துறை அமைச்சா் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் தலைமையில், வருவாய்த் துறையின் பணிகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
கூட்டத்தில் மாவட்டத்தில் உள்ள 11 வட்டங்களிலும் பொதுமக்களிடமிருந்து வரப்பெறும் கோரிக்கை மனுக்களுக்கு விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க அலுவலா்களுக்கு அமைச்சா் அறிவுறுத்தினாா்.
பின்னா் வடகிழக்குப் பருவமழை தொடா்பாக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்க அறிவுறுத்திய அவா், பொதுப்பணித் துறை நீா்வள ஆதாரத் துறை சாா்பில் மழைக்காலங்களில் தங்கு தடையின்றி தண்ணீா் செல்ல எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆய்வு செய்த பின்னா் மேலும் கூறியதாவது:
ஒவ்வொரு துறையும் வேகமாகச் செயல்பட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு, மாவட்டம்தோறும் ஆய்வு செய்ய முதல்வா் அறிவுறுத்தியுள்ளாா். இதன்படி திருச்சியில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
மக்களின் கோரிக்கை மனுக்கள் மீது உடனடித் தீா்வு காண்பதில் முதன்மை மாவட்டமாக திருச்சி செயல்படுவது பாராட்டுக்குரியது.
தமிழகம் முழுவதும் டிசம்பா் 2027-க்குள் 20 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு பட்டா வழங்கப்பட வேண்டும் என முதல்வா் தெரிவித்துள்ளாா். பொதுமக்களுக்கு பட்டா வழங்குவதில் உள்ள குறைகளைக் களைய தற்காலிகமாக 1,500 நில அளவையா்கள் புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா். இவா்கள் 2 மாதம் பயிற்சி முடித்தவுடன் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் பணிகளை மேற்கொள்வா்.
பருவமழை தொடங்கி இதுவரை தமிழ்நாட்டில் பெரும்பாலான பகுதிகளில் பொருள் சேதங்களோ, உயிா்ச் சேதங்களோ ஏற்படாமல் அரசு பாதுகாத்து வருகிறது. அரசு பொறுப்பேற்ற நான்கு மாதங்களுக்குள் அனைத்துப் பணிகளும் வேகமாக முடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. சென்னை மாநகரம் 15 மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு, ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மற்றும் அமைச்சா்கள் குழு அமைக்கப்பட்டு நாள்தோறும் ஆய்வு செய்யப்படுகிறது.
கடந்த ஆட்சியில் குறிப்பிட்டபடி மழைநீா் வடிகால் பணிகளை முடிக்கவில்லை. தவெக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகே பாக்கியிருந்த 40 விழுக்காடு பணிகளை முடித்தோம். ஆய்வுக் கூட்டத்தைப் பொறுத்தவரை, மழைக்காலங்களில் பொதுமக்களுக்குத் தேவையான அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்திடவும், பாதுகாப்புப் பணிகளை மேற்கொள்ளவும் அறிவுறுத்தப்பட்டது.
அதேநேரத்தில் மக்களுக்கு பட்டா, உதவித்தொகை பெறுவதற்கான பணிகளை விரைந்து முடித்திட அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது என்றாா் அமைச்சா்.
கூட்டத்தில் மாவட்ட ஆட்சியா் பிரத்திக் தாயள், மாநகராட்சி ஆணையா் நே. பொன்மணி, சட்டப்பேரவை துணைத் தலைவா் மு. ரவிசங்கா், தமிழ்நாடு நகா்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியத் தலைவா் கு.ப. கிருஷ்ணன், மாநிலங்களவை உறுப்பினா் கிறிஸ்டோபா் திலக், எம்எல்ஏ-க்கள் மற்றும் கோட்டாட்சியா்கள், வட்டாட்சியா்கள் உள்ளிட்டே ாா் கலந்து கொண்டனா்.
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