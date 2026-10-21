திமுகவும், எடப்பாடி பழனிசாமியும் ஒன்றுதான்: அமைச்சா் செங்கோட்டையன் பேட்டி
தமிழக அரசியலில் திமுகவும், எடப்பாடி பழனிசாமியும் ஒன்றுதான் என வருவாய் மற்றும் பேரிடா் மேலாண்மைத் துறை அமைச்சா் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் தெரிவித்தாா்.
கே.ஏ. செங்கோட்டையன்
தமிழக அரசியலில் திமுகவும், எடப்பாடி பழனிசாமியும் ஒன்றுதான் என வருவாய் மற்றும் பேரிடா் மேலாண்மைத் துறை அமைச்சா் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் தெரிவித்தாா்.
திருச்சிக்கு புதன்கிழமை வந்த அவா் விமான நிலையத்தில் மேலும் கூறியதாவது: தமிழ்நாட்டின் கடன் சதவீதம் 21 சதவீதம் குறைந்துள்ளது குறித்து நிதியமைச்சா் தெளிவாக விளக்கியுள்ளாா். ஒவ்வொரு திட்டத்தையும் சரிபாா்த்து, அதன் மதிப்பீடுகளைக் குறைத்து, முறையாகச் செயல்படுத்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
பல்வேறு துறைகளில் கூடுதல் வருவாயை உருவாக்கும் நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. அதுகுறித்து நிதித் துறை அமைச்சா் மரிய வில்சன் விளக்கியுள்ளாா். கடந்த திமுக கடந்த ஆட்சியில் வெள்ள நீா் வெளியேற்றும் பணி முழுமையாக மேற்கொள்ளப்படவில்லை. தவெக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற நான்கு மாதங்களில் கடந்த ஆட்சியாளா்கள் செய்யத் தவறியவற்றை நாங்கள் விரைவாகச் செய்து வருகிறோம்.
திமுகவினா் அரசியல் நாகரிகத்தை கடைப்பிடிக்கத் தவறியுள்ளனா். முதல்வா் குறித்து அவதூறு பேசுவதை அவா்கள் முன்னெடுத்துள்ளனா். தமிழக அரசியலில் எடப்பாடி பழனிசாமியும், திமுகவும் வேறு வேறு அல்ல. திமுகவும், எடப்பாடி பழனிசாமியும் ஒன்றுதான்.
திராவிட இயக்கத்தின் வழியில் வந்தவா்கள் அண்ணாவின் வழியிலும், எம்ஜிஆரின் வழியிலும் செயல்படும்போது, காலத்திற்கு ஏற்ற வகையில் கண்ணியமான பேச்சுகளைப் பேசுவது அவசியம். முதல்வா் குறித்து அவதூறு பேசியவா்கள் மீது கைது நடவடிக்கை எடுத்தால், திமுகவும், எடப்பாடி பழனிசாமியும் அவா்களுக்கு ஆதரவாகப் பேசுவது, அவா்களின் நிலைப்பாட்டை தெளிவாக எடுத்துக் காட்டுகிறது என்றாா் அவா்.
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