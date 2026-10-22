திருச்சி, புதுக்கோட்டையிலிருந்து தீபாவளிக்கு சிறப்பு ரயில்களை இயக்க துரை வைகோ கோரிக்கை
தீபாவளியை முன்னிட்டு, திருச்சி, புதுக்கோட்டையிலிருந்து சிறப்பு ரயில்களை இயக்க துரை வைகோ எம்.பி. கோரிக்கை விடுத்துள்ளாா்.
துரை வைகோ எம்.பி - கோப்புப் படம்
தீபாவளியை முன்னிட்டு, திருச்சி, புதுக்கோட்டையிலிருந்து சிறப்பு ரயில்களை இயக்க துரை வைகோ எம்.பி. கோரிக்கை விடுத்துள்ளாா்.
இதுதொடா்பாக, அவா் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, திருச்சி மற்றும் புதுக்கோட்டையிலிருந்து முக்கிய நகரங்களுக்கு சிறப்பு ரயில்களை இயக்கவும், அதிகப் பயணிகள் பயணிக்கும் வழித்தடங்களில் வழக்கமான ரயில்களுடன் கூடுதல் பெட்டிகளை இணைக்க வேண்டும்.
திருச்சி- சென்னை வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும் பல்லவன், வைகை விரைவு ரயில்களின் இரண்டாம் வகுப்பு அமா்வு பெட்டிகளில், பயணிகள் தங்களின் வசதிக்கேற்ப இருக்கையின் பின்புறச் சாய்வை மாற்றியமைத்துக் கொள்ளும் புஷ்-பேக் இருக்கைகளை மீண்டும் பொருத்த வேண்டும்.
சேது விரைவு ரயிலில் புதுக்கோட்டை ரயில் நிலையத்திலிருந்து பயணிக்கும் பொதுமக்கள் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பயணச்சீட்டுகளைப் பெறுவது சிரமமாக உள்ளது. எனவே, புதுக்கோட்டை வரை பொது ஒதுக்கீட்டை நீட்டித்து தர வேண்டும். திருச்சி- ராமேசுவரம் விரைவு ரயில் பெட்டிகளின் எண்ணிக்கையை 9-க்கு பதிலாக 12 ஆக உயா்த்த வேண்டும் என ரயில்வே நிா்வாகத்துக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளேன் என்றாா் துரை வைகோ.
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