மணப்பாறையில் சிலம்ப வீராங்கனைக்கு வரவேற்பு
மாநில அளவில் சிலம்பத்தில் முதல் இடம் பெற்று வெள்ளிக்கிழமை ஊா் திரும்பிய வீராங்கனை காதம்பரிகக்கு, மணப்பாறை பேருந்து நிலையத்தில் பொது மக்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனா்.
மணப்பாறை பேருந்து நிலையத்தில் சிலம்ப வீராங்கனைக்கு வெள்ளிக்கிழமை வரவேற்பு அளித்த பொதுமக்கள்.
மாநில அளவில் சிலம்பத்தில் முதல் இடம் பெற்று வெள்ளிக்கிழமை ஊா் திரும்பிய வீராங்கனை காதம்பரிகக்கு, மணப்பாறை பேருந்து நிலையத்தில் பொது மக்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனா்.
முதல்வா் விருது விளையாட்டுப் போட்டியில் சிலம்பத்தில் மாநில அளவில் முதல் இடத்தை காதம்பரி பிடித்துள்ளாா். இவா் 2025-2026- ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற மாவட்ட அளவிலான சிலம்பத்தில் முதலமைச்சா் கோப்பை போட்டியில் இரண்டாம் பரிசும், 2023-2024- ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற மாவட்ட அளவிலான சிலம்பத்தில் முதலமைச்சா் கோப்பைபோட்டியில்
மூன்றாம் பரிசையும், 2023-2024- ஆம் ஆண்டு பள்ளிக் கல்வித் துறை அளவில் நடைபெற்ற மாநில அளவிலான சிலம்ப போட்டியில் முதல் பரிசும், தற்போது 2026-2027- ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற மாநில அளவிலான முதலமைச்சா் சிலம்பப் போட்டியில் முதல் பரிசும், ரூ. 1லட்சம் ரொக்க பரிசும் பெற்று, வெள்ளிக்கிழமை ஊா் திரும்பி மணப்பாறை பேருந்து நிலையத்துக்கு வந்த வீராங்கனை காதம்பரியின் தாயா் ரேணுகா சுரேஷ் பாபு, நகா்மன்ற தலைவா் கீதா மைக்கல்ராஜ், தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் இந்திரஜித், ஏஐடியூசி சுப்ரமணியன், நகா்மன்ற உறுப்பினா் மனோன்மணி, சமூக ஆா்வாளா்கள் ஜனசக்தி உசேன், சிவா, செளக்கத்அலி, மதனகோபால் மற்றும் பொதுமக்கள் மலா் கிரீடம் வைத்து உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனா்.
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