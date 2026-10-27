பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழா: மாணவா்கள் விண்ணப்பிக்க அழைப்பு
திருச்சி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தின் நிகழாண்டுக்கான பட்டமளிப்பு விழாவில் பட்டம் பெற விரும்பும் மாணவா்கள் நவம்பா் 20-ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம்
திருச்சி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தின் நிகழாண்டுக்கான பட்டமளிப்பு விழாவில் பட்டம் பெற விரும்பும் மாணவா்கள் நவம்பா் 20-ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
இதுகுறித்து பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழக நிா்வாகம் சாா்பில் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
திருச்சி பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகத்தின் 49-ஆவது பட்டமளிப்பு விழா நவம்பா் அல்லது டிசம்பா் மாதத்தில் நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. நவம்பா் 2025, ஏப்ரல் 2026 பருவங்களில் நடைபெற்ற தோ்வுகளில் தோ்ச்சி பெற்று பட்டம் பெறத் தகுதியான இளநிலை, முதுநிலை, ஆய்வியல் நிறைஞா், பட்டயம் மற்றும் சான்றிதழ் படிப்பு மாணவா்களும், தொலைநிலை மற்றும் இணையவழிக் கல்வி மாணவா்களும் தங்களுக்குரிய பட்டச் சான்றிதழை பெறுவதற்கான விண்ணப்பத்தை பல்கலைக்கழகத்தின் இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து, உரிய கட்டணம் மற்றும் இணைப்புகளுடன் பூா்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை தாங்கள் பயின்ற கல்லூரிகள் மற்றம் நிறுவனங்களில் சமா்ப்பிக்க வேண்டும்.
பூா்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை கல்லூரி முதல்வா்கள் மற்றும் தொடா்புடைய நிறுவனங்களின் தலைவா்கள் மாணவா்களிடமிருந்து பெற்று, தோ்வு நெறியாளா், பாரதிதாசன் பல்கலைக்கழகம், திருச்சி 620 024 என்ற முகவரிக்கு நவம்பா் 20-ஆம் தேதிக்குள் கிடைக்குமாறு அனுப்பிவைக்க வேண்டும்.
முனைவா் பட்டம் பெற தகுதிபெற்ற மாணவா்கள் பல்கலைக்கழக இணையதளத்தில் முனைவா் பட்டத்துக்கு தனியாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பப் படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூா்த்து செய்து உரிய இணைப்புகளுடன் தோ்வு நெறியாளருக்கு நவம்பா் 20-ஆம் தேதிக்குள் அனுப்பிவைக்க வேண்டும்.
மேலும், 2026 ஏப்ரல் பருவத்துக்கான பல்கலைக்கழக தரத் தோ்வில் முதலிடம் பெற்ற மாணவா்கள் மட்டும் பூா்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்தை, தாங்கள் பயின்ற கல்லூரி வாயிலாக நிறுவனத் தலைவரின் கையொப்பம் பெற்று பல்கலைக்கழக தோ்வு நெறியாளருக்கு நவம்பா் 20-ஆம் தேதிக்குள் அனுப்பிவைக்க வேண்டும் என்று செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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