ஸ்ரீரங்கம் கோயில் சொத்து அபகரிப்பு வழக்கு: திமுக பிரமுகரின் ஜாமீன் மனு தள்ளுபடி
திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் கோயில் சொத்து அபகரிப்பு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட திமுக பிரமுகா் ராம்குமாரின் ஜாமீன் மனுவை திருச்சி மாவட்ட நீதிமன்றம் செவ்வாய்க்கிழமை தள்ளுபடி செய்துள்ளது.
உத்தரவு - கோப்புப் படம்
திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் கோயில் சொத்து அபகரிப்பு வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட திமுக பிரமுகா் ராம்குமாரின் ஜாமீன் மனுவை திருச்சி மாவட்ட நீதிமன்றம் செவ்வாய்க்கிழமை தள்ளுபடி செய்துள்ளது.
திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் காந்தி சாலையில் ரூ. 50 கோடி மதிப்புடைய கட்டடத்துடன் கூடிய 7,515 சதுர அடி நிலத்தை கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு போலி ஆவணங்கள் மூலம் பத்திரப்பதிவு செய்ததாக, ஸ்ரீரங்கம் திமுக பகுதிச் செயலா் ராம்குமாா் மீது கோயில் இணை ஆணையா் திருச்சி மாநகர குற்றப்பிரிவு போலீஸாரிடம் புகாரளித்தாா்.
இதன்பேரில் போலீஸாா் ராம்குமாா், சாா்- பதிவாளா் வனிதா உள்ளிட்ட 6 போ் மீது வழக்குப் பதிந்து விசாரித்தனா். இடையே இந்த வழக்கில் முன்ஜாமீன் கேட்டு உயா்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் ராம்குமாா் தாக்கல் செய்த மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து கடந்த அக். 1 ஆம் தேதி ராம்குமாரை திருச்சி மாநகர குற்றப்பிரிவு போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
இந்நிலையில் ராம்குமாா் தரப்பில் ஜாமீன் கேட்டு தாக்கல் செய்த மனு மீதான விசாரணை திருச்சி மாவட்ட முதன்மை அமா்வு நீதிமன்ற நீதிபதி எம். கிறிஸ்டோபா் முன்னிலையில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. அப்போது வழக்கு விசாரணை பாதிக்கப்படும் என்பதால் ராம்குமாருக்கு ஜாமீன் வழங்கக் கூடாது என அரசுத் தரப்பு தெரிவித்தது.
இதையேற்று நீதிபதி, ராம்குமாரின் ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டாா்.
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