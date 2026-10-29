கரூா் மாவட்ட ஆட்சியா் பொறுப்பேற்பு
கரூா் மாவட்டத்தின் 22ஆவது ஆட்சியராக ச. பிரசன்னா ராமசாமி (41) வியாழக்கிழமை இரவு பொறுப்பேற்றாா்.
கரூா் மாவட்ட ஆட்சியராக வியாழக்கிழமை பொறுப்பேற்ற ச.பிரசன்னா ராமசாமி.
கரூா் மாவட்டத்தின் 22ஆவது ஆட்சியராக ச. பிரசன்னா ராமசாமி (41) வியாழக்கிழமை இரவு பொறுப்பேற்றாா்.
கரூா் மாவட்ட ஆட்சியராக இருந்த சி. முத்துக்குமரன் திருப்பூா் மாவட்ட ஆட்சியராக புதன்கிழமை பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டாா். இதையடுத்து தமிழக ஆளுநரின் துணைச் செயலராக (பல்கலைக் கழகங்கள்) பணியாற்றி வந்த ச. பிரசன்னா ராமசாமி, கரூா் மாவட்ட 22 ஆவது ஆட்சியராக வியாழக்கிழமை இரவு பொறுப்பேற்றாா்.
இவருக்கு மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் கு. விமல்ராஜ், சாா் ஆட்சியா்கள் ரா. வெங்கடேஷ்வரன் (கரூா்), சேஷத்திரி மயம் தீபு சானு (குளித்தலை) வேளாண் இணை இயக்குநா் மல்லிகா உள்ளிட்ட அதிகாரிகள், தவெக கரூா் கிழக்கு மாவட்ட செயலா் வி.பி. மதியழகன் ஆகியோா் வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.
இதுவரை ஆற்றிய பணிகள்: 2009ஆம் ஆண்டு தேனி மாவட்டத்தில் துணை ஆட்சியராக தனது அரசுப் பணியை தொடங்கியவா் பிரசன்னா ராமசாமி. தொடா்ந்து சேலம், திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் கோட்டாட்சியா், புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா், தமிழ்நாடு நுகா்பொருள் வாணிபகக் கழக கோவை மண்டல முதுநிலை மண்டல மேலாளா், திருப்பூா் மாவட்டத்தில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா், கோவை மாநகராட்சி துணை ஆணையா், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி (நிலம், சொத்துப்பிரிவு) மாவட்ட வருவாய் அலுவலா், ஆளுநரின் துணைச் செயலராக (பல்கலைக் கழங்கள்) பணியாற்றி வந்த நிலையில் கரூா் மாவட்ட ஆட்சியராக புதன்கிழமை நியமிக்கப்பட்டாா்.
ஆட்சியராக பொறுப்பேற்ற பிறகு, செய்தியாளா்களை சந்தித்த அவா், தற்போதுதான் கரூருக்கு வந்திருப்பதாகவும், மாவட்ட வளா்ச்சிக்கு அனைவருக்கும் தன்னுடன் ஒத்துழைப்பு அளித்து பயணிக்க வேண்டும் எனவும் கேட்டுக் கொண்டாா். வெள்ளிக்கிழமை விரிவாகப் பேசுவதாகவும் அவா் தெரிவித்தாா்.
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