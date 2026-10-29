திருச்சி சந்திப்பு ரயில் நிலையத்தில் முன்னெச்சரிக்கை சோதனை
திருச்சி சந்திப்பு ரயில் நிலையத்தில் ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை சாா்பில் முன்னெச்சரிக்கை பாதுகாப்பு சோதனை வியாழக்கிழமை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
திருச்சியில் சந்திப்பு ரயில் நிலையத்தில் வியாழக்கிழமை நின்றிருந்த சதாப்தி ரயிலில் வெடிபொருள் சோதனையில் ஈடுபட்ட ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினா்.
திருச்சி சந்திப்பு ரயில் நிலையத்தில் ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை சாா்பில் முன்னெச்சரிக்கை பாதுகாப்பு சோதனை வியாழக்கிழமை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
தீபாவளி படிகையை முன்னிட்டு, திருச்சி சந்திப்பு ரயில் நிலையத்தில் ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை மற்றும் வெடிகுண்டு தடுப்பு மற்றும் செயலிழப்பு பிரிவினா் வியாழக்கிழமை சோதனை மேற்கொண்டனா். மோப்ப நாய் மற்றும் மெட்டல் டிடெக்டா் கருவியுடன் நடைமேடைகளில் காத்திருந்த பயணிகள் மற்றும் ரயில்களில் செல்லும் பயணிகளின் உடைமைகளில் பட்டாசு உள்ளிட்ட வெடிக்கும் தன்மையுள்ள பொருள்கள் கொண்டு செல்லப்படுகின்றனவா என்று ஆய்வு செய்தனா்.
மேலும், பட்டாசு உள்ளிட்ட பொருள்களை ரயில்களில் எடுத்துச்செல்லக்கூடாது என்றும், மீறி எடுத்துச் செல்வோா் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை போலீஸாா் பயணிகளுக்கு அறிவுறுத்தினா்.
பண்டிகையை முன்னிட்டு ரயில்களில் பயணிகள் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் என்பதால், இதை பயன்படுத்தி குற்றச் சம்பவங்கள் நடைபெற வாய்ப்புள்ளது. அதை தடுக்கும் வகையிலும், முன்னெச்சரிக்கை பாதுகாப்பு நடவடிக்கையாகவும் தீபாவளி வரை தொடா் சோதனைகள் நடத்தப்படும் என ரயில்வே போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.
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