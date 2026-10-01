The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ஞானேஷ் குமார் பதவி விலகாவிட்டால் போராட்டம் வலுக்கும்: மமதா பானர்ஜிநடுவானில் துபை விமானத்தில் கத்திக்குத்து! தாக்கப்பட்ட விமானி இந்தியரா?தேர்தல் மூலம் மாநிலங்களை பாஜகவுக்கு தாரைவார்த்தவர் ஞானேஷ் குமார்: காங்கிரஸ்3 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழைக்கு வாய்ப்பு!டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 13 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.81 ஆக நிறைவு!கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு எதிரொலி: தொடர்ந்து 3வது நாளாக சரிவில் சென்செக்ஸ், நிஃப்டி!இ-கேஒய்சி முடிக்கவில்லை என்றாலும்... குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பொருள்கள் நிறுத்தப்படாது: தமிழக அரசுதிமுகவினருக்கு மறதி அதிகம்: தாராபுரம் பிரசாரத்தில் முதல்வர் விஜய் பேச்சுஇஸ்ரேல் சென்ற விமானம் சௌதியில் தரையிறக்கம்! நடுவானில் விமானியைக் கொல்ல முயன்ற சக விமானி?கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு எதிரொலி: தொடர்ந்து 3வது நாளாக சரிவில் சென்செக்ஸ், நிஃப்டி!எம்மதமும் சம்மதம் மட்டுமல்ல எம்மதமும் நம்மதம்! முதல்வர் விஜய் பேச்சு!பேசும்போது மேடையில் கண்கலங்கிய சத்தியபாமா: ஆறுதல் சொன்ன முதல்வர் விஜய்!தவெகவில் இணைந்தார் செம்மலை! கட்சித் துண்டு அணிவித்த முதல்வர் விஜய்!ஜனநாயகத்தை சீர்குலைத்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் தண்டிக்கப்படுவார்கள்! ராகுல்

சொத்து வரி வசூல்: தமிழகத்தில் திருச்சி மாநகராட்சிக்கு முதலிடம்

சொத்து வரி வசூலில் தமிழகத்தில் உள்ள மாநகராட்சிகளில் திருச்சி மாநகராட்சி முதலிடம் பிடித்துள்ளது.

Published On :

சொத்து வரி வசூலில் தமிழகத்தில் உள்ள மாநகராட்சிகளில் திருச்சி மாநகராட்சி முதலிடம் பிடித்துள்ளது.

அதன்படி திருச்சி மாநகராட்சியின் சொத்து வரி நடப்பு வசூலில் 55.42 சதவீதமும், நிலுவை வசூலில் 18.11 சதவீதமும், மொத்த சொத்து வரி வசூலில் 46.88 சதவீதமும் வசூல் இலக்கை எட்டியுள்ளது.

அனைத்து வரி மற்றும் வரியில்லா இனங்களின் மொத்த வசூலில் தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மாநகராட்சிகளுக்கிடையேயான தர வரிசையில் திருச்சி மாநகராட்சி மூன்றாமிடத்தைப் பெற்றுள்ளது.

இதுவரை ரூ. 3.15 கோடி வசூல்: இந்நிலையில் சொத்து வரி வசூலில் 100 சதவீத இலக்கை எட்டும் வகையில், நீண்டகாலமாக நிலுவை வைத்துள்ள முதல் 100 சொத்துவரிதாரா்களின் பட்டியல் மாநகராட்சி இணையதளத்தில் பொதுமக்கள் பாா்வைக்காக வெளியிடப்பட்டது. இதன் பின்னா், இதுவரை ரூ. 3.15 கோடி சொத்துவரி நிலுவைத் தொகை வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது. தொடா்ந்து நிலுவைத் தொகைகளை வசூலிக்கும் வகையில் மாநகராட்சி நிா்வாகத்தால் தீவிர நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

நிலுவை வரியை வசூலிக்க ஏற்பாடு: மேலும், சொத்து வரி, தொழில் வரி, குடிநீா் கட்டணம், புதை சாக்கடை சேவை கட்டணம் ஆகிய இனங்களில் நிலுவைத் தொகையை செலுத்துமாறு வலியுறுத்தி, மாநகராட்சி சாா்பில் ஒலிபெருக்கி வாயிலாக விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்படுகிறது.

நீண்டகாலம் சேவைக்கட்டணம் செலுத்தாமல் நிலுவை வைத்துள்ளவா்களின் குடிநீா், புதைசாக்கடை இணைப்புகள் துண்டிக்கப்பட்டு, நிலுவைத் தொகைகள் வசூலிக்கப்படுகின்றன. இதேபோல, கட்டடங்கள், கடைகளுக்கான வாடகைத் தொகையை வசூலிக்கும் நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

ஊக்கத் தொகை பெற வாய்ப்பு: தமிழ்நாடு நகா்ப்புற உள்ளாட்சி அமைப்புகள் விதிகளின்படி, சொத்து வரிதாரா்கள் தங்களது சொத்து வரிக்கான இரண்டாம் அரையாண்டுத் தொகையை 31.10.2026-க்குள் செலுத்தினால், நிகர சொத்து வரியில் 5 சதவீதம் முதல் அதிகபட்சம் ரூ. 5,000/- வரை ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்படுகிறது. எனவே, பொதுமக்கள் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி, உரிய காலத்துக்குள் தங்களது சொத்து வரியை செலுத்தி ஊக்கத்தொகையைப் பெறலாம்.

வரிகளை யுபிஐ, க்யூஆா் கோடு, இணையதளம் வழியாகச் செலுத்தவும் வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது என திருச்சி மாநகராட்சி ஆணையா் நே. பொன்மணி தெரிவித்துள்ளாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

இணையவழியில் சொத்து வரி: சிக்கல்கள் களையப்பட வேண்டும்!

இணையவழியில் சொத்து வரி: சிக்கல்கள் களையப்பட வேண்டும்!

இன்றும் நாளையும் வரிவசூல் மையம் செயல்படும்: மாநகராட்சி அறிவிப்பு

இன்றும் நாளையும் வரிவசூல் மையம் செயல்படும்: மாநகராட்சி அறிவிப்பு

சொத்து வரி நிலுவை விவகாரம்: வட்டாட்சியரை தாக்கிய இருவரை கைது

சொத்து வரி நிலுவை விவகாரம்: வட்டாட்சியரை தாக்கிய இருவரை கைது

100 பேரிடமிருந்து ரூ.11.65 கோடி சொத்துவரி நிலுவை: இணையத்தில் வெளியிட்டது திண்டுக்கல் மாநகராட்சி!

100 பேரிடமிருந்து ரூ.11.65 கோடி சொத்துவரி நிலுவை: இணையத்தில் வெளியிட்டது திண்டுக்கல் மாநகராட்சி!

விடியோக்கள்

"பெண்கள்தான் வலிமையானவங்க”: Lenin Pandian இயக்குநர் DD பாலசந்திரன் Open up Interview | Dinamani

"பெண்கள்தான் வலிமையானவங்க”: Lenin Pandian இயக்குநர் DD பாலசந்திரன் Open up Interview | Dinamani

தாராபுரம்; முதல்வர் Vijay Full Speech | TVK | DMK | ADMK

தாராபுரம்; முதல்வர் Vijay Full Speech | TVK | DMK | ADMK