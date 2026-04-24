வாக்களிக்க ஆா்வம் காட்டிய இளைஞா்கள், முதியவா்கள்!

Updated On :23 ஏப்ரல் 2026, 11:30 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் வாக்களிப்பதற்கு வேலூா் மாவட்டத்தில் முதல் முறை வாக்காளா்கள் உள்பட இளைஞா்களும், முதியவா்களும் மிகுந்த ஆா்வம் காட்டினா்.

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தோ்தல் வாக்குப் பதிவு வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற நிலையில், வேலூா் மாவட்டத்திலுள்ள அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் முதல் முறை வாக்காளா்கள் உள்பட இளைஞா்கள், முதியவா்கள் காலை முதலே ஆா்வத்துடன் வந்திருந்து தங்கள் வாக்குகளை பதிவு செய்தனா்.

இது குறித்து முதன்முறையாக வாக்குப் பதிவு செய்த வேலூா் கொசப்பேட்டை எஸ்.எஸ்.கே.மணியம் பகுதியைச் சோ்ந்த ஜி.சங்கீதா கூறுகையில், இது ஒரு தலைமுறைக்கான தோ்தல். இந்த தோ்தலில் எனது பங்களிப்பு இருக்க வேண்டும் என்ற ஆா்வத்தில் வாக்களித்தேன் என்றாா்.

காந்திநகரைச் சோ்ந்த அக்ஷ்யா கூறுகையில், முதன்முறையாக எனது வாக்கினை பதிவு செய்துள்ளேன். இதன்மூலம், சரியான தலைவரை தோ்வு செய்ய வாக்களித்திருப்பதாக நம்புகிறேன். இந்த தோ்தலில் தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்படும் என எதிா்பாா்க்கிறேன் என்றாா்.

காந்தி நகரைச் சோ்ந்த வி.தாரணி கூறுகையில், தற்போதைய சூழலில் வேலைவாய்ப்பு என்பதுதான் மிகப்பெரிய சவாலாக உள்ளது. எனவே, வேலைவாய்ப்பு மற்றும் சட்டம் ஒழுங்கு பாதுகாப்பை கவனத்தில் கொண்டு எனது வாக்கினை பதிவு செய்துள்ளேன் என்றாா்.

கே.வி.குப்பத்தைச் சோ்ந்த தினிஷா கூறுகையில், மற்ற மாநிலங்களை ஒப்பிடுகையில் தமிழகத்தின் நிலை மேம்பட்டதாகவே உள்ளது. எனவே, மாற்றம் என்பது அவசியமில்லை எனக் கருதி எனது வாக்கினை பதிவு செய்துள்ளேன் என்றாா்.

இதனிடையே, வயது முதிா்ந்த மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளா்களுக்காக அனைத்து வாக்குச் சாவடிகளிலும் சக்கர நாற்காலியும், அவற்றை இயக்குவதற்கு தன்னாா்வலா்களுக்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.

கோடை வெயிலை கருத்தில் கொண்டு கே.வி.குப்பம் வட்டம், லத்தேரி அரசுப் பள்ளி வாக்குச் சாவடியில் வாக்காளா்களுக்கு நீா்மோா் வழங்கப்பட்டது.

தொடர்புடையது

திருத்தணியில் ஆா்வத்துடன் வாக்களித்த வாக்காளா்கள்

திருத்தணியில் ஆா்வத்துடன் வாக்களித்த வாக்காளா்கள்

நீலகிரி மாவட்டத்தில் 78.90 சதவீதம் வாக்குப் பதிவு

நீலகிரி மாவட்டத்தில் 78.90 சதவீதம் வாக்குப் பதிவு

தேடித் தேடி...

தேடித் தேடி...

இளைஞா்கள் முதல் முதியவா்கள் வரை அனைவருமே தவெக பக்கம்: தவெக வேட்பாளர் ஸ்ரீநாத்

இளைஞா்கள் முதல் முதியவா்கள் வரை அனைவருமே தவெக பக்கம்: தவெக வேட்பாளர் ஸ்ரீநாத்

வீடியோக்கள்

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
வீடியோக்கள்

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |

தினமணி செய்திச் சேவை

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |
வீடியோக்கள்

பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |

தினமணி செய்திச் சேவை

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
வீடியோக்கள்

#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |

தினமணி செய்திச் சேவை

22 ஏப்ரல் 2026