Dinamani
பத்ம, பால புரஸ்காா் விருதுகள்: விண்ணப்பிக்க ஜூலை 31 கடைசிகடும் வெய்யில் எதிரொலி: தமிழகத்தில் தினசரி மின்நுகா்வு 20,000 மெகாவாட்-ஆக உயா்வுமாலியில் பாதுகாப்பு அமைச்சா் கொலை: கிளா்ச்சியாளா்கள் பிடியில் முக்கிய நகரங்கள்அரசுப் பணியாளா் அவமதிப்பு வழக்கு: மகாராஷ்டிர பாஜக அமைச்சருக்கு ஒரு மாதம் சிறைத் தண்டனைகர்நாடகம்: பூணூலை கழற்ற உத்தரவிட்ட தனியார் கல்லூரி கல்வி அதிகாரிகள் 3 பேர் கைதுகிரிமினல் வழக்குகளில் கைதாகும் முதல்வா்கள், பிரதமா்களை பதவி நீக்கக்கோரும் மசோதா: கருத்துகளைப் பெறும் நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு
/
வேலூர்

ஜலகண்டேஸ்வரா் கோயிலில் தேரோட்டம்

News image
Updated On :27 ஏப்ரல் 2026, 11:04 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

வேலூா் கோட்டை ஸ்ரீஜலகண்டேஸ்வரா் கோயிலில் வருடாந்திர பிரம்மோற்சவத்தை முன்னிட்டு திங்கள்கிழமை தேரோட்டம் நடைபெற்றது. வேலூா் கோட்டையில் உள்ள அகிலாண்டேஸ்வரி சமேத ஜலகண்டேஸ்வரா் கோயிலில் ஆண்டுதோறும் சித்திரை மாதம் பிரம்மோற்சவம் நடைபெறுவது வழக்கம்.

இந்தாண்டு பிரம்மோற்சவம் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது.இதன் முக்கிய நிகழ்ச்சியாக திங்கள்கிழமை தேரோட்டம் நடைபெற்றது. இதையொட்டிமூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேக, ஆராதனைகள், அலங்காரம், மகா தீபாராதனை நடைபெற்றன.அலங்கரிக்கப்பட்ட தேரில் உற்சவா் சுவாமிகள் அமா்த்தப்பட்டு தேரோட்டம் தொடங்கியது.

இதில் திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமியை வழிபட்டனா்.

தொடர்புடையது

இளையனாா் வேலூா் முருகன் கோயில் தேரோட்டம்

இளையனாா் வேலூா் முருகன் கோயில் தேரோட்டம்

வெக்காளியம்மன் கோயிலில் சித்திரைத் தேரோட்டம்

வெக்காளியம்மன் கோயிலில் சித்திரைத் தேரோட்டம்

சமயபுரம் தேரோட்டம் கோலாகலம்!

சமயபுரம் தேரோட்டம் கோலாகலம்!

பட்டுக்கோட்டை நாடியம்மன் கோயிலில் தேரோட்டம்

பட்டுக்கோட்டை நாடியம்மன் கோயிலில் தேரோட்டம்

வீடியோக்கள்

உன்னை நம்பி பாடல் வெளியானது!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
3 நாள்களுக்குள் ஈரான் எண்ணெய் உள்கட்டமைப்புகள் வெடிக்கும்! Trump எச்சரிக்கை
8 மணி நேரங்கள் முன்பு
சூப்பர் ஓவரில் சொதப்பிய பூரன் | IPL 2026 | kkr vs lsg | Nicholas Pooran | Super Over
12 மணி நேரங்கள் முன்பு
வெள்ளிச்சுடரே பாடல்!
26 ஏப்ரல் 2026