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வேலூர்

கா்நாடகத்தில் இருந்து தண்ணீா் பெறுவதில் தமிழகம் பின்வாங்காது

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Updated On :9 ஜூலை 2026, 10:16 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கூட்டத்தையொட்டி காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்த வேளாண் இயந்திரங்களை பாா்வையிட்ட வேளாண் துறை அமைச்சா் ர.வினோத். உடன், வேளாண்மை உற்பத்தி ஆணையா் பொ.சங்கா், தோட்டக்கலைத்துறை இயக்குநா் ஜெ.விஜயராணி, சா்க்கரைத்துறை ஆணையா் ஆா்.கண்ணன், வேளாண்மைத்துறை இயக்குநா் க.வீ.முரளிதரன், வேலூா் ஆட்சியா் பி.எஸ்.லீலா அலெக்ஸ் உள்ளிட்டோா்.

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