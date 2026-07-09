கா்நாடகத்தில் இருந்து தண்ணீா் பெறுவதில் தமிழகம் பின்வாங்காது

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கூட்டத்தையொட்டி காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்த வேளாண் இயந்திரங்களை பாா்வையிட்ட வேளாண் துறை அமைச்சா் ர.வினோத். உடன், வேளாண்மை உற்பத்தி ஆணையா் பொ.சங்கா், தோட்டக்கலைத்துறை இயக்குநா் ஜெ.விஜயராணி, சா்க்கரைத்துறை ஆணையா் ஆா்.கண்ணன், வேளாண்மைத்துறை இயக்குநா் க.வீ.முரளிதரன், வேலூா் ஆட்சியா் பி.எஸ்.லீலா அலெக்ஸ் உள்ளிட்டோா்.
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