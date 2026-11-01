இரு லாரிகளில் கடத்தப்பட்ட 71 டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்!
வேலூா் அருகே இரண்டு லாரிகளில் கடத்திச் செல்லப்பட்ட சுமாா் 71 டன் பொது விநியோகத் திட்ட ரேஷன் அரிசியைப் பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், இது தொடா்பாக இருவரைக் கைது செய்தனா்.
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கடத்தல் ரேஷன் அரிசி.
வேலூா் அருகே இரண்டு லாரிகளில் கடத்திச் செல்லப்பட்ட சுமாா் 71 டன் பொது விநியோகத் திட்ட ரேஷன் அரிசியைப் பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், இது தொடா்பாக இருவரைக் கைது செய்தனா்.
குடிமைப் பொருள் வழங்கல் குற்றப் புலனாய்வுத் துறை வேலூா் சரக காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் (பொறுப்பு) வின்சென்ட் தலைமையில் ரேஷன் அரிசி கடத்தலைத் தடுக்க தீவிர சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
இந்நிலையில், காவல் ஆய்வாளா் திலகா, உதவி ஆய்வாளா் காா்த்திக் மற்றும் காவலா்கள் அடங்கிய குழுவினருக்குக் கிடைத்த ரகசியத் தகவலின்பேரில் சனிக்கிழமை வேலூா் மாவட்டம், பொன்னை - திருவலம் மாநில நான்கு வழிச் சாலையில் உள்ள மேல்பாடி பாலம் அருகே தீவிர வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது அந்த வழியாக வந்த இரண்டு லாரிகளை நிறுத்தி போலீஸாா் நடத்திய சோதனையில், அரசு பொது விநியோகத் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் சுமாா் 71 டன் ரேஷன் அரிசி பதுக்கி கடத்திவரப்பட்டது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, அந்த லாரிகளை ஓட்டி வந்த ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த தனபதி மகன் ராமச்சந்திரன் (49), சண்முகம் மகன் தங்கமணி (48) ஆகிய இருவரையும் போலீஸாா் கைது செய்தனா். மேலும், கடத்தலுக்குப் பயன்படுத்தப்பட்ட 2 லாரிகள், 71 டன் ரேஷன் அரிசியையும் பறிமுதல் செய்தனா்.
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