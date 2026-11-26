மாநகராட்சியை அழகுபடுத்த சாலையோர சுற்றுச்சுவரில் வண்ண ஓவியங்கள்!
வேலூா் மாநகராட்சியை அழகுபடுத்தும் முயற்சியாக ஆபீசா்ஸ் லைனில் அமைந்துள்ள சாலையோர சுற்றுச்சுவரில் வரையப்பட்ட வண்ண ஓவியங்களை மாநகராட்சி ஆணையா் அ.கேத்திரின் சரண்யா திறந்து வைத்தாா்.
பட விளக்கம்....
ஆபீசா்ஸ் லைனில் சாலையோர சுற்றுச்சுவரில் வரையப்பட்டுள்ள விழிப்புணா்வு ஓவியங்களை பாா்வையிட்ட மாநகராட்சி ஆணையா் அ.கேத்திரின் சரண்யா. உடன், சாரல் லயன்ஸ் கிளப் நிா்வாகிகள்.
வேலூா், நவ. 27: வேலூா் மாநகராட்சியை அழகுபடுத்தும் முயற்சியாக ஆபீசா்ஸ் லைனில் அமைந்துள்ள சாலையோர சுற்றுச்சுவரில் வரையப்பட்ட வண்ண ஓவியங்களை மாநகராட்சி ஆணையா் அ.கேத்திரின் சரண்யா திறந்து வைத்தாா்.
வேலூா் மாநகராட்சியை அழகுபடுத்தவும், பசுமையாக்கவும் மாநகராட்சி ஆணையா் அ.கேத்திரின் சரண்யா தலைமையில் மாநகராட்சி நிா்வாகம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. அதன்படி, மாநகராட்சியின் பல்வேறு இடங்களில் மரக்கன்றுகள் நடவுப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
இதன் தொடா்ச்சியாக, சாரல் லயன்ஸ் கிளப் நிதிப் பங்களிப்பில், ஓவியா் ராஜா கைவண்ணத்தில் ஆபீசா்ஸ் லைனில் அமைந்துள்ள சாலையோர சுற்றுச்சுவரில் பல்வேறு விழிப்புணா்வு வண்ண ஓவியங்கள் வரையப்பட்டுள்ளன.
இந்த ஓவியங்களை மாநகராட்சி ஆணையா் அ.கேத்திரின் சரண்யா திறந்து வைத்தாா்.
நிகழ்ச்சியில், சாரல் லயன்ஸ் கிளப் தலைவா் தமிழ் இலக்கியா, நிா்வாகிகள் பரிமளா ரவி, ஜெயந்தி சுரேஷ் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். ஏற்பாடுகளை எக்ஸ்னோரா அமைப்பின் செந்தில்ராஜன் ஒருங்கிணைத்திருந்தாா்.
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