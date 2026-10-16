விஐடி முன்னாள் மாணவா் சங்கத்தின் இந்தூா் கிளை தொடக்கம்
மத்திய பிரதேச மாநிலம், இந்தூரில் வேலூா் விஐடி பல்கலைக்கழக முன்னாள் மாணவா் சங்கத்தின் 65-ஆவது கிளை தொடங்கப்பட்டது.
மத்திய பிரதேச மாநிலம், இந்தூரில் வேலூா் விஐடி பல்கலைக்கழக முன்னாள் மாணவா் சங்கத்தின் 65-ஆவது கிளை தொடங்கப்பட்டது.
விஐடி முன்னாள் மாணவா் சங்க வலையமைப்பை விரிவுபடுத்தும் நோக்கில், அதன் 65-ஆவது கிளைத் தொடக்க விழா மத்திய பிரதேச மாநிலம், இந்தூரில் நடைபெற்றது. இந்த விழாவுக்கு விஐடி வேந்தா் கோ.விசுவநாதன் தலைமை வகித்து, புதிய கிளையைத் தொடங்கி வைத்தாா்.
இதில், இந்தூா் இந்திய தொழில்நுட்பக் கழக (ஐஐடி) பதிவாளா் சிபா பிரசாத் ஹோதா, முன்னாள் சிபிஐ இயக்குநரும், போபால் விஐடி பல்கலைக்கழக ஆலோசகருமான ரிஷி சுக்லா ஆகியோா் சிறப்பு விருந்தினா்களாகப் பங்கேற்றனா்.
விழாவில், விஐடி துணைத் தலைவா் சங்கா் விசுவநாதன், ரமணி பாலசுந்தரம், போபால் விஐடி துணைவேந்தா் சதீஷ் குமாா் மோத், இணை துணைவேந்தா் ஸ்ரீதரன், விஐடி முன்னாள் மாணவா் சங்க இயக்குநா் காா்த்திகேயன் சிவசண்முகம், உதவி இயக்குநா் பாக்யவீரேஸ்வரன் மற்றும் 100-க்கும் மேற்பட்ட முன்னாள் மாணவா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
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