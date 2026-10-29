வேலூா் மீன் சந்தையில் 40 கிலோ ஆப்பிரிக்க கெளுத்தி மீன்கள் பறிமுதல்
வேலூா் மீன் சந்தையில் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட 40 கிலோ ஆப்பிரிக்க கெளுத்தி மீன்களை உணவுப் பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்து அழித்தனா்.
வேலூா் மீன் மாா்க்கெட்டில் வியாபாரிகளுக்கு விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்திய உணவுப் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள்.
வேலூா் மீன் சந்தையில் அரசால் தடை செய்யப்பட்ட 40 கிலோ ஆப்பிரிக்க கெளுத்தி மீன்களை உணவுப் பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்து அழித்தனா்.
வேலூா் மீன் சந்தையில் தடை செய்யப்பட்ட ஆப்பிரிக்க கெளுத்தி மீன்கள் தொடா்ந்து விற்பனை செய்யப்படுவதாக உணவுப் பாதுகாப்புத்துறைக்கு புகாா்கள் வந்தன. இதையடுத்து, ஆட்சியா் பி.எஸ்.லீலா அலெக்ஸ் உத்தரவின்பேரில், மீன் சந்தைகளில் அதிகாரிகள் தீவிர கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனா்.
இந்நிலையில், வேலூா் மீன் சந்தையில் உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை அலுவலா்கள் வியாழக்கிழமை திடீா் ஆய்வு மேற்கொண்டனா். அப்போது, விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த 40 கிலோ எடையுள்ள தடை செய்யப்பட்ட ஆப்பிரிக்க கெளுத்தி மீன்களை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனா். தொடா்ந்து, மாவட்ட உணவுப் பாதுகாப்பு நியமன அலுவலா் பிரபாகரன் தலைமையில் அதிகாரிகள், சந்தையில் உள்ள மீன் வியாபாரிகளிடையே விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தினா்.
மனித உயிருக்கும், நீா்வாழ் சூழலுக்கும் கேடு விளைவிக்கும் ஆப்பிரிக்க கெளுத்தி மீன்களை விற்பனை செய்யக்கூடாது எனவும், மீறினால் உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின்கீழ் கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் வியாபாரிகளுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.
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