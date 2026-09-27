பொது இடங்களில் மது அருந்திய 4 போ் கைது
வேலூா் மாவட்டத்தில் பொது இடங்களில் மது அருந்தி இடையூறு ஏற்படுத்தியதாக 4 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கைது - கோப்புப் படம்
வேலூா் மாவட்டத்தில் பொது இடங்களில் மது அருந்தி இடையூறு ஏற்படுத்தியதாக 4 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
பொது இடங்களில் பலா் மது அருந்திவிட்டு, பொதுமக்கள், மாணவிகள் மற்றும் போக்குவரத்துக்கு இடையூறு ஏற்படுத்துவதாகக் காவல் துறைக்குத் தொடா்ந்து புகாா்கள் வந்தன.
இதையடுத்து, மாவட்டத்தின் முக்கியப் பகுதிகளில் போலீஸாா் சனிக்கிழமை தீவிரக் கண்காணிப்பு, சோதனையில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, வேலூா் குட்டைமேடு சந்தைப் பகுதியில் பொது இடத்தில் மது அருந்திய கொசப்பேட்டையைச் சோ்ந்த வினோத்குமாா் (34), கோபி (50) ஆகிய இருவரை போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து கைது செய்தனா்.
இதேபோல், லத்தேரி காவல் எல்லை பணமடங்கி பகுதியில் பொது இடத்தில் மது அருந்திக் கொண்டிருந்த பரதராமியைச் சோ்ந்த கிருஷ்ணமூா்த்தி (51), ராஜபாளையம் கிராமத்தைச் சோ்ந்த அஜித் (34) ஆகிய இருவரையும் லத்தேரி போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
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