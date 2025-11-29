விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் நெற்பயிருக்கு காப்பீடு செய்ய நாளை கடைசி நாள்
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் நெற்பயிருக்கு காப்பீடு செய்ய டிச.1-ஆம் தேதி கடைசி நாள் என்பதால், இதுவரை காப்பீடு செய்யாத விவசாயிகள் உடனடியாக காப்பீடு செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று வேளாண் துறை அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து விழுப்புரம் மாவட்ட வேளாண் இணை இயக்குநா் ரா.சீனிவாசன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
இயற்கை இடா்பாடுகளால் ஏற்படும் பாதிப்புகளிலிருந்து பயிா் இழப்பை சரி செய்வதற்கும், விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை மீட்பதற்காகவும் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 2025-26ஆம் நிதியாண்டில் சாகுபடி செய்யும் காரீப், சம்பா மற்றும் ராபி பருவங்களில் பயிா்க் காப்பீட்டுத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பிரதமரின் பயிா்க் காப்பீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ், சம்பா நெல் பருவத்துக்காக 13 வட்டாரங்களிலுள்ள 794 வருவாய்க் கிராமங்களில் அறிவிக்கை செய்யப்பட்டுள்ளது. உளுந்து, கரும்பு, மணிலா பயிா்களுக்கு 34 குறுவட்டங்களிலும், எள் பயிருக்கு 14 குறுவட்டங்களிலும் அறிவிக்கை செய்யப்பட்டுள்ளது.
சம்பா பருவத்தில் நெல் நடவு செய்துள்ள விவசாயிகள் நவம்பா் 15-ஆம் தேதிக்குள் பயிா்க் காப்பீடு செய்து கொள்ள வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டிருந்த நிலையில், பல விவசாயிகள் காப்பீடு செய்யாமல் இருந்ததால் அவா்களின் நலன்கருதி, இதற்கானதேதி டிச. 1-ஆம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டது. இதுவரை மாவட்டத்தில் பயிா்க் காப்பீடு செய்து கொள்ளாத விவசாயிகள், உடனடியாக தங்கள் நெற்பயிருக்கு காப்பீடு செய்து கொள்ள வேண்டும்.
இதுபோன்று உளுந்துப் பயிருக்கு காப்பீடு செய்யவும் டிச. 1-ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும். மணிலா பயிருக்கு ஜன. 20-ஆம் தேதியும், எள் பயிருக்கு ஜன. 31-ஆம் தேதியும், கரும்புப் பயிருக்கு மாா்ச் 31-ஆம் தேதியும் கடைசி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனவே, விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் காப்பீடு செய்யாத விவசாயிகள் நெல் பயிருக்கு ஏக்கருக்கு ரூ.544.28, உளுந்துப் பயிருக்கு ஏக்கருக்கு ரூ.254.90, மணிலா பயிருக்கு ரூ.467.81, எள் பயிருக்கு ரூ.181.43, கரும்புப் பயிருக்கு ரூ.1,149.03-த்தை காப்பீட்டுத் தொகையாக விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பொது சேவை மையங்கள், தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவுக் கடன் சங்கங்கள் மற்றும் தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளின் வாயிலாக விவசாயிகள் செலுத்த வேண்டும்.
பயிா்க் காப்பீடு செய்வதற்கு நடப்பு பசலி ஆண்டுக்கான பருவ அடங்கல், சிட்டா, வங்கிக் கணக்குப் புத்தகம் மற்றும் ஆதாா் அட்டையுடன் பதிவு செய்யும் விவசாயிகள், தங்கள் பெயா், நிலப்பரப்பு, சா்வே எண், உள்பிரிவு, பயிரிட்டுள்ள நிலம் இருக்கும் கிராமம் ஆகிய விவரங்களை சரியாக அளிக்க வேண்டும்.
மேலும், விவரங்களை அறிய அருகிலுள்ள வேளாண் விரிவாக்க மையங்களை அணுகலாம். எனவே, விவசாயிகள் தாங்கள் பயிரிட்டுள்ள பயிா்களுக்கு உரிய தேதிக்குள் காப்பீடு செய்து பயன்பெற வேண்டும் என்று அவா் தெரிவித்துள்ளாா்.