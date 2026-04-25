கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்தூா்பேட்டை வட்டம், கூவாகம் கிராமத்திலுள்ள அருள்மிகு கூத்தாண்டவா் திருகோயிலில் மூலவருக்கு அணிவிக்கப்பட்டிருந்த 18 பவுன் தங்கச் சங்கிலியைத் திருடிச் சென்ற நபா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
இந்தியா மட்டுமல்லாது பல்வேறு நாடுகளைச் சோ்ந்த திருநங்கைகள் வந்து வழிபடும் கூவாகம் அருள்மிகு கூத்தாண்டவா் திருக்கோயிலில் சித்திரைத் தோ்த் திருவிழா தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.
திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக திருநங்கைகள் தாலி கட்டிக் கொள்ளும் நிகழ்வு வரும் 28-ஆம் தேதி மாலையும், ஏப். 29 காலை தேரோட்டமும் நடைபெறவுள்ளது.
சித்திரைத் திருவிழாவையொட்டி பக்தா்கள் காணிக்கையாக செலுத்திய நகைகளைக் கொண்டு 18 பவுனில் தங்கச்சங்கிலி செய்யப்பட்டு, மூலவா் கூத்தாண்டவருக்கு அணிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்தூா்பேட்டை வட்டம், கூவாகம் மூலவா் அருள்மிகு கூத்தாண்டவா்.
இந்த நிலையில், சனிக்கிழமை காலை கோயிலைத் திறந்து பூசாரிகள் பூஜை செய்ய சென்ற போது, மூலவா் கூத்தாண்டவா் கழுத்தில் அணிவிக்கப்பட்டிருந்த 18 பவுன் தங்கச்சங்கிலியைக் காணவில்லை. கோயிலில் வழிபாடு செய்வதுபோல வந்த நபா்கள், நகையைத் திருடிச் சென்றிருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து கோயில் செயல் அலுவலா் மதனா, திருநாவலூா் காவல் நிலையத்தில் புகாரளித்தாா். அதன் பேரில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா். திருவிழா காலத்தில் கோயிலுக்குள் நுழைந்து மூலவா் கழுத்தில் அணிவித்திருந்த தங்கச்சங்கிலியைத் திருடிச் சென்ற நிகழ்வு கூவாகம் கிராமத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
