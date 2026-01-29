முதியோா் ஓய்வூதியத் திட்டம்: பிப்.4-இல் முதல்வா் தொடங்கி வைக்கிறாா்: அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம்
விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனம் அருகிலுள்ள பெலாக்குப்பத்தில் பிப்ரவரி 4-ஆம் தேதி நடைபெறும் அரசு விழாவில் முதியோா் ஓய்வூதியத் திட்டத்தை முதல்வா் தொடங்கிவைக்கிறாா் என்று மாநில வேளாண் மற்றும் உழவா் நலத் துறை அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே.பன்னீா்செல்வம் தெரிவித்தாா்.
அரசு விழாவுக்காக பெலாக்குப்பம் சிப்காட் வளாகத்தில் நடைபெற்று வரும் முன்னேற்பாடு பணிகளை வியாழக்கிழமை பாா்வையிட்ட பின்னா், அவா் கூறியது:
பெலாக்குப்பம் பகுதியில் பிப்.4-ஆம் தேதி நடைபெறும் அரசு விழாவில் முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்று, அரசு நலத் திட்ட உதவிகளை வழங்குகிறாா். மேலும், உங்களுடன் ஸ்டாலின் திட்டத்தின் மூலம் பொதுமக்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் பரிசீலனை செய்து, தகுதியானவா்களுக்கு இந்த அரசு விழாவில் நல உதவிகளை வழங்குகிறாா்.
இதுபோன்று, முதியோா் ஓய்வூதியத் திட்டத்தையும் முதல்வா் ஸ்டாலின் தொடங்கிவைத்து, அதற்கான ஆணைகளை வழங்கவுள்ளாா் என்றாா் அமைச்சா்.
தொடா்ந்து, விழா மேடை அமைக்கும் பணி, முதல்வா் வரும் வழித்தடங்களில் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் உள்ளிட்டவை குறித்து அலுவலா்களுடன் அமைச்சா் ஆய்வு நடத்தினாா்.
இந்த ஆய்வில் முன்னாள் அமைச்சா்களும், எம்எல்ஏக்களுமான க.பொன்முடி, செஞ்சி கே.எஸ்.மஸ்தான், எம்எல்ஏக்கள் இரா.லட்சுமணன், அன்னியூா் அ.சிவா, மாவட்ட ஆட்சியா் ஷே.ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான், மாவட்ட எஸ்.பி. வி.வி.சாய் பிரனீத், முன்னாள் எம்.பி. பொன்.கெளதமசிகாமணி, முன்னாள் எம்எல்ஏ செ.புஷ்பராஜ், மாவட்ட ஊராட்சிக் குழுத் தலைவா் ம.ஜெயச்சந்திரன், கூடுதல் ஆட்சியா் ஜெ.இ.பத்மஜா, சாா் - ஆட்சியா் அ.ல.ஆகாஷ், பயிற்சி உதவி ஆட்சியா் ரா.வெங்கடேசுவரன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.