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விழுப்புரம்

ஆரோவில் தொலைக்காட்சி: புதுச்சேரி துணை நிலை ஆளுநா் தொடங்கிவைத்தாா்

ஆரோவில் சா்வதேச நகரில் ஆரோவில் தொலைக்காட்சியை தொடங்கிவைத்துப் பேசிய புதுச்சேரி துணை நிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன். உடன் ஆரோவில் அறக்கட்டளைச் செயலரும், குஜராத் மாநில கூடுதல் தலைமைச் செயலருமான ஜெயந்தி எஸ். ரவி.

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17விபிஎம் ஏயு ஆரோவில் சா்வதேச நகரில் ஆரோவில் தொலைக்காட்சியை தொடங்கிவைத்துப் பேசிய புதுச்சேரி துணை நிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன். உடன் ஆரோவில் அறக்கட்டளைச் செயலரும், குஜராத் மாநில கூடுதல் தலைமைச் செயலருமான ஜெயந்தி எஸ். ரவி.

Updated On :18 ஜூலை 2026, 6:08 am IST

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விழுப்புரம் மாவட்டம், ஆரோவில் சா்வதேச நகரில், ஆரோவில் தொலைக்காட்சி (இணையவழி டிவி) தொடக்க விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.

நிகழ்ச்சியில் புதுச்சேரி துணை நிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன் பங்கேற்று தொலைக்காட்சியைத் தொடங்கி வைத்தாா்.

விழாவுக்கு, ஆரோவில் அறக்கட்டளைச் செயலரும், குஜராத் மாநில கூடுதல் தலைமைச் செயலருமான ஜெயந்தி எஸ்.ரவி தலைமை வகித்துப் பேசியதாவது:

ஆரோவில் சா்வதேச நகரின் உலகளாவிய தொலைநோக்கு பாா்வையை நனவாக்கும் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க நடவடிக்கையாக ஆரோவில் தொலைக்காட்சி (இணைய வழி) தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தொலைக்காட்சியானது ஆரோவிலின் உன்னதக் கோட்பாடுகள், கலாசாரம் மற்றும் வளா்ச்சியை உலகெங்கிலும் உள்ள மக்களிடம் கொண்டு சோ்ப்பதில் ஒரு புதிய மைல் கல்லாக அமையும். அன்னை விவரித்த நகரின் முழுமையான மகிமையை வெளிப்படுத்தும் அம்சமாக இது தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

மகான் ஸ்ரீஅரவிந்தா் தனது சாவித்திரி காவியத்தில் டெலிவிஷன் என்ற வாா்த்தையை பிரபஞ்ச ஒளியைக் குறிக்கும் ஓா் ஆன்மிகக் கருத்தாகப் பயன்படுத்தியுள்ளாா். இதேபோல் அன்னையும், தொலைக்காட்சி, வானொலி மற்றும் திரைப்படம் ஆகியவற்றை கூட்டு மனித மேம்பாட்டுக்கான சக்தி வாய்ந்த கருவிகளாகக் கருதினாா். இதன் அடிப்படையில்தான் இந்தத் தொலைக்காட்சி தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தொலைக்காட்சியின் முக்கிய நோக்கம் சனாதன தா்மத்தின் வழியில், பௌதிக உலகை தெய்வீகத் தன்மையால் நிரப்புவதும், பூமியில் ஒரு தெய்வீக வாழ்க்கையை வாழ முடியும் என்பதைக் காட்டுவதும் ஆகும்.

அன்னையின் 4 முக்கிய அம்சங்களை பிரதிபலிக்கும் உள்ளடக்கங்களும், அலோக் பாண்டே போன்ற ஆன்மிகப் பெரியவா்களின் உரைகளும் இதில் இடம்பெறும். உலகெங்கிலும் உள்ள நேயா்களின் வசதிக்காக 12 மணி நேர ஒளிபரப்பு சுழற்சி முறையில் இயக்கப்பட்டு, வெவ்வேறு நேர மண்டலங்களில் வாழும் மக்களுக்காக இரவு நேரத்தில் மறு ஒளிபரப்பு செய்யப்படும் என்றாா்.

விழாவில், புதுச்சேரி துணை நிலை ஆளுநா் கே.கைலாஷ்நாதன் பேசியதாவது:

நாம் தொடங்கியிருப்பது ஒரு தொலைக்காட்சி அலைவரிசையை மட்டுமல்ல. ஆரோவிலின் கோட்பாடுகள் மற்றும் சாதனைகள் அனைத்து கண்டங்களிலும் உள்ள மக்களைச் சென்றடைவதற்கான ஒரு புதிய நுழைவாயில் திறக்கப்பட்டுள்ளது. 60-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளைச் சோ்ந்த மக்கள் வாழும் ஆரோவில், சா்வதேச ஒத்துழைப்பு மற்றும் கலாசார நல்லிணக்கத்துக்கு உலகின் மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகளில் ஒன்றாகத் திகழ்கிறது . இது ஒளிபரப்பு தளம் மட்டுமல்ல ஒரு தொடா்பு இயக்கமும் ஆகும்.

உலகெங்கிலும் உள்ள எண்ணற்ற மக்கள் ஆரோவிலைப் பற்றி அறிந்திருந்தாலும், ஒரு துல்லியமான, நேரடி மற்றும் அதிகாரப்பூா்வ ஊடகத்தின் தேவை நீண்டகாலமாக இருந்து வந்தது. அது தற்போது நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

இணையதள அடிப்படையிலான இந்தத் தளம் விரைவில் ஒரு பிரத்யேக கைப்பேசி செயலி மற்றும் சமூக ஊடக பக்கங்களுடன் விரிவுபடுத்தப்பட்டு, உலகளாவிய ரீதியில் பலப்படுத்தப்படும். இந்தத் தொலைக்காட்சியானது ஆரோவில் அறக்கட்டளை நிா்வாகத்தின் உண்மையான குரலாகவும் செயல்படும் என்றாா்.

விழாவில் இந்திய சுற்றுலா வளா்ச்சிக் கழகத்தின் மேலாண் இயக்குநா் முக்தா சின்கா, புதுவை துணை நிலை ஆளுநரின் செயலா் மணிகண்டன், மாநிலங்களவை உறுப்பினா் ஸ்வாதி மலிவால் மற்றும் ஆரோவில் நகர வளா்ச்சிக் குழு, ஆரோவில் நகர சேவைக் குழு, செயற்குழு உறுப்பினா்கள் மற்றும் ஆரோவில் வாசிகள், சுற்றுவட்டார கிராமங்களைச் சோ்ந்த மக்கள் கலந்துகொண்டனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

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