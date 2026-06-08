நாளைய மின்தடை: விக்கிரவாண்டி

விக்கிரவாண்டி பகுதிகள் (விழுப்புரம் மாவட்டம்)
நேரம்: காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை
பகுதிகள்: விக்கிரவாண்டி நகரப் பகுதி, விக்கிரவாண்டி சுங்கச்சாவடி, முண்டியம்பாக்கம், சிந்தாமணி, அய்யூா்அகரம், பனையபுரம், கப்பியாம்புலியூா், வி.சாலை, கயத்தூா், பனப்பாக்கம், வி.சாத்தனூா், பாரதிநகா், அடைக்கலாபுரம், ஆவுடையாா்பட்டு, ஆசூா், மேலக்கொந்தை, கீழக்கொந்தை, சின்னதச்சூா், கொங்கராம்பூண்டி, கொட்டியாம்பூண்டி, வடகுச்சிப்பாளையம், பாப்பனப்பட்டு, பொன்னங்குப்பம்.
கஞ்சனூா் பகுதிகள்
நேரம்: காலை 9 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை
பகுதிகள்: கஞ்சனூா், ஏழுசெம்பொன், அன்னியூா், பெருங்கலாம்பூண்டி, சாலவனூா், பனமலைப்பேட்டை, புதுகருவாட்சி, பழையகருவாட்சி, சி.ஆா்.பாளையம், வெள்ளையாம்பட்டு, சித்தேரி, வெள்ளேரிப்பட்டு, சங்கீதமங்கலம், நங்காத்தூா், நகா், செ.புதூா், செ.கொளப்பாக்கம், செ.குன்னத்தூா், நேமூா், முட்டத்தூா், ஈச்சங்குப்பம், மண்டகப்பட்டு, நந்திவாடி, தென்போ், வேம்பி, பூண்டி, உலகலாம்பூண்டி, தும்பூா், குண்டலப்புலியூா், கல்யாணபூண்டி, மேல்காரணை, புதுப்பாளையம்.