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விழுப்புரம்

உணவக உரிமையாளரைத் தாக்கிய திமுக நிா்வாகி உள்ளிட்ட 2 போ் கைது

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :28 ஜூன் 2026, 3:46 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கடலூா் மாவட்டம், புவனகிரி உணவக உரிமையாளா் மற்றும் அவரது மனைவியைத் தாக்கிய திமுக நிா்வாகி உள்ளிட்ட 2 பேரை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

புவனகிரியை அடுத்த கீரப்பாளையம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் அருள். இவா் கீரப்பாளையம் சோமநாதா் கோவில் அருகில் உணவகம் நடத்தி வருகிறாா். இவரது உணவகம் முன் வெள்ளிக்கிழமை இரவு கீரப்பாளையம் திமுக ஒன்றியச் செயலா் வால்கரைமேட்டு பாலு, அவரது உறவினா் விஷ்ணு ஆகிய இருவரும் சோ்ந்து மற்றாருவரிடம் கொடுக்கல் வாங்கல் பிரச்னை காரணமாக கடுமையான வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டிருந்தாா்.

இதனால் உணவகம் முன் சண்டை போடுவதால் வியாபாரம் பாதிக்கிறது, எனவே வெளியே சென்று பேசுங்கள் என அருள் அவா்களிடம் கூறியுள்ளாா்.

இதனால் ஆத்திரமடைந்த பாலு, விஷ்ணு ஆகியோா் சோ்ந்து தகாத வாா்த்தைகளைக் கூறி அருளை தாக்கினராம். அப்போது தடுக்க வந்த அருளின் மனைவி ஜெயந்தியையும் அவா்கள் தாக்கினராம். இதில் காயமடைந்த தம்பதியா் இருவரும் புவனகிரி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்கப்பட்டனா்.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் சிதம்பரம் தூலுகா காவல் நிலைய ஆய்வாளா் தேவேந்திரன் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தி திமுக நிா்வாகி பாலு, விஷ்ணு ஆகியோரைக் கைது செய்தாா்.

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