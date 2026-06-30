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விழுப்புரம்

தோஷம் கழிப்பதகாகக்கூறி பெண்ணிடம் நூதன திருட்டு: இருவா் கைது

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திருட்டு - சித்திரிப்பு

Updated On :30 ஜூன் 2026, 2:29 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம், உளுந்தூா்பேட்டையில் வீட்டில் தனியாக இருந்து பெண்ணிடம் தோஷம் கழிப்பதாகக் கூறி நூதன முறையில் தங்க மாங்கல்யத்தை பறித்துச் சென்ற வழக்கில் தொடா்புடைய இருவரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.

உளுந்தூா்பேட்டை வட்டம், வண்டிப்பாளையம் விநாயகா் கோயில் தெருவைச் சோ்ந்தவா் செல்வராஜ் மனைவி பாக்யம் (55). இவா், கடந்த மே மாதம் 25-ஆம் தேதி வீட்டில் தனியாக இருந்துள்ளாா். அப்போது வீட்டுக்கு வந்த சுமாா் 25 வயது மதிக்கத்தக்க அடையாளம் தெரியாத இளைஞா் ஒருவா் வீட்டில் தோஷம் இருப்பதாக் கூறினாராம். இதை உண்மையென நம்பிய பாக்கியம் தனது கழுத்தில் அணிந்திருந்த 5 கிராம் தங்க மாங்கல்யத்தை கழற்றிக் கொடுத்துள்ளாா். தொடா்ந்து அந்த நபா் தங்க மாங்கல்யத்துடன் தப்பிச் சென்றுவிட்டாராம்.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் திருநாவலூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வந்தனா்.விசாரணையில், இந்தத் திருட்டில் ஈடுபட்ட வேலூா் மாவட்டம், காட்பாடி அருகிலுள்ள திருவலம் பகுதியைச் சோ்ந்த மு.செல்வம்(32) மற்றும் அவருக்கு உடந்தையாக இருந்த ரா.ராணி(45) ஆகியோரை போலீஸாா் கைது செய்து, அவா்களிடமிருந்த தங்க மாங்கல்யம், பைக் ஆகியவற்றையும் பறிமுதல் செய்தனா்.

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