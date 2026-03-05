Dinamani
திருநள்ளாற்றில் இன்று சனிப்பெயா்ச்சி விழாகுச்சனூா் சனீஸ்வரா் கோயிலில் இன்று சனிப் பெயா்ச்சி விழாதமிழக ஆளுநராக ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் - ஆர். என். ரவி மேற்கு வங்க ஆளுநராக மாற்றம் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா! இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி அபாரம்!லடாக் துணைநிலை ஆளுநர் பதவி விலகல்?தமிழ்நாடு ஆளுநராக அஜய்குமார் பல்லா?மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: சிபிஎஸ்இ தேர்வுகள் ரத்து!மேற்கு வங்க ஆளுநர் ராஜிநாமா! ஆர்.என். ரவி நியமனம்!இந்தியாவுக்கு எரிவாயு வழங்க ஆஸ்திரேலியா, கனடா முடிவு?தேர்தல் விதிமீறல்: ஓபிஎஸ் மீதான 4 வழக்குகள் ரத்து!ஈரானின் தலைவர் கமேனி கொலை! - இந்தியா இரங்கல்!ராணுவ மோதல் பிரச்னைக்குத் தீர்வு அல்ல: பிரதமர் மோடிஈரான் வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் உரையாடல்!சென்செக்ஸ் 900 புள்ளிகள் உயர்வு! ஐடி பங்குகள் மட்டும் சரிவு!
/

Syndication

விழுப்புரம் மாவட்டம், வீடூா் அணையருகே உள்ள தைலமரக்காட்டில் படா்ந்திருந்த விழல்கள் (நாணல்) தீப்பற்றி எரிந்தது. இதனால் அந்தப்பகுதியில் புகை மண்டலம் ஏற்பட்டது.

திண்டிவனம் வட்டம் , வீடூா் அணையருகே சுமாா் 618 ஏக்கா்) பரப்பளவில் தைலமரக்காடு உள்ளது. வனத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள இந்த

தைல மரக்காட்டில் படந்திருந்த விழல்கள் மற்றும் செடி,கொடிகள் புதன்கிழமை தீப்பற்றி எரிந்தது. இதனால் வீடூா் மற்றும் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகள் புகை மண்டலமாக மாறியது. இதனால் பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் அவதிக்குள்ளாகினா்.

தகவலறிந்த, மாவட்ட வனத்துறையினா் மற்றும் போலீஸாா் வியாழக்கிழமை தைல மரக்காட்டுக்குள்சென்று சோதனை மேற்கொண்டனா். சமூக விரோதிகள் யாரேனும் தீ வைத்திருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கும் போலீஸாா், இது குறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா். தீ மேலும் பரவாமல் இருப்பதற்கான தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளபட்டுள்ளது என வனத்துறையினா் தெரிவித்தனா்.

டிரெண்டிங்

சுருளி அருவியில் நீா்வரத்து இல்லை

சுருளி அருவியில் நீா்வரத்து இல்லை

உளுந்தூா்பேட்டை அருகே தீப்பற்றி எரிந்த சொகுசுப் பேருந்து

உளுந்தூா்பேட்டை அருகே தீப்பற்றி எரிந்த சொகுசுப் பேருந்து

பெரியகுளத்தில் மழை

பெரியகுளத்தில் மழை

சாலையில் தீப்பற்றி எரிந்த காா்

சாலையில் தீப்பற்றி எரிந்த காா்

வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
வீடியோக்கள்

திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
வீடியோக்கள்

அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?
வீடியோக்கள்

இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு