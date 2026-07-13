‘யுவ ஆப்த மித்ரா’ திட்டத்தின் கீழ் பேரிடா் மீட்பு பயிற்சி பெற்ற மாணவா்கள், தன்னாா்வலா்கள் பேரிடா் காலங்களில் அரசுடன் இணைந்து செயல்பட வேண்டும் என்று கடலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் அறிவுறுத்தினாா்.
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் பேரிடா் மீட்பு பயிற்சி பெற்ற கடலூா் மாவட்ட மாணவா்கள், தன்னாா்வலா்களுக்கு ஆட்சியா் பயிற்சி நிறைவு சான்றிதழ்களை ஞாயிற்றுக்கிழமை வழங்கினாா். இதற்கான நிகழ்ச்சி கடலூா் சின்னகங்கனாங்குப்பத்தில் உள்ள தனியாா் மகளிா் கல்லூரியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் பேசியதாவது: ‘யுவ ஆப்த மித்ரா’ திட்டத்தின் கீழ், கடலூா் மாவட்டத்தில் தோ்வு செய்யப்பட்ட என்சிசி, என்எஸ்எஸ், மை பாரத் உள்ளிட்ட அமைப்புகளைச் சோ்ந்த 511 மாணவ, மாணவிகள் மற்றும் தன்னாா்வலா்களுக்கு ஜூலை 6 முதல் 12-ஆம் தேதி வரையில் மூன்று மையங்களில், மையத்துக்கு தலா 13 பயிற்றுநா்கள் விதம் 39 பயிற்றுநா்கள் மூலம் 7 நாள்கள் உண்டு உறைவிட பயிற்சி வழங்கப்பட்டது.
இதில், வெள்ளம், சூறாவளி, தீ விபத்து, நில நடுக்கம், சுனாமி, வறட்சி போன்ற இயற்கை பேரிடா்கள் மற்றும் மனிதா்களால் ஏற்படக்கூடிய பேரிடா்களிலிருந்து எவ்வாறு தற்காத்துக்கொள்வது, பொதுமக்களை எவ்வாறு பாதுகாப்பது என்பது தொடா்பான வகுப்புகள், செய்முறை வகுப்புகள் நடத்தப்பட்டன. மேலும், இப்பயிற்சியில் பங்குபெற்ற அனைவருக்கும் அடையாள அட்டை, சான்றிதழ், 16 பேரிடா் மீட்பு உபகரணங்கள் அடங்கிய தொகுப்புகள் வழங்கப்பட்டன.
கடலூா் மாவட்டம் மழை, வெள்ளம், புயல் போன்ற பாதிப்புகள் ஏற்படக்ககூடிய மாவட்டம். பேரிடா் ஏற்படும்போது தன்னாா்வலா்கள் மற்றும் மாணவா்கள் அரசுடன் இணைந்து மீட்புப் பணிகளில் ஈடுப்படுவது குறித்து யுவ ஆப்த மித்ரா திட்டத்தின் கீழ் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பயிற்சியை அடிப்படையாகக் கொண்டு துணிச்சலுடன் பேரிடா் காலங்களில் களப்பணியாற்ற வேண்டும். இப்பயிற்சியில் கற்றுக்கொண்டதை தங்கள் நண்பா்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருக்கும் எடுத்துரைத்து, பேரிடா் காலங்களில் எவ்வாறு தற்காத்துக்கொள்வது என்பது குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்த வேண்டும். தன்னாா்வலா்கள் அரசுடன் இணைந்து செயல்படுவதன் மூலம் விரைவாக மீட்புப் பணிகளை மேற்கொள்ள முடியும் என்றாா்.
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