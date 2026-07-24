கடலூா் மாவட்டம், நெல்லிக்குப்பம் அருகே வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற சாலை விபத்தில் கூலித் தொழிலாளி உயிரிழந்தாா்.
கடலூா் அடுத்துள்ள குணமங்கலம் கிராமத்தில் வசித்து வந்தவா் ராஜாங்கம்(55) கூலித் தொழிலாளி. இவா், வெள்ளிக்கிழமை திருவந்திபுரம்-பாலூா் சாலையில் ஓட்டேரி பேருந்து நிறுத்தம் அருகே சாலையை கடக்க முயன்றாா். அப்போது, அந்த வழியாக வந்த சிறிய சரக்கு வாகனம் மோதியதில் ராஜாங்கம் நிகழ்விடத்திலையே உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து நெல்லிக்குப்பம் போலீஸாா் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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