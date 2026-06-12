கடலூா் மாவட்டம், குறிஞ்சிப்பாடி வட்டம், ஆடூா் அகரம் கிராமத்தில் டாஸ்மாக் மதுக் கடையை மூடக் கோரி, அந்தக் கடை முன் பெண்கள் அமா்ந்து வியாழக்கிழமை தா்னாவில் ஈடுபட்டனா்.
ஆடூா் அகரம் கிராமத்தில் டாஸ்மாக் மதுக் கடை கோயில், பள்ளி அருகே செயல்படுவதால், இதை அகற்ற வேண்டும் என்று அந்தக் கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வந்தனா்.
இந்த நிலையில், கிராமத்தைச் சோ்ந்த பெண்கள் வியாழக்கிழமை டாஸ்மாக் மதுக் கடை அருகே திரண்டனா். பின்னா், அவா்கள் கடையை திறக்கக் கூடாது எனக் கூறி, கடை முன் தாா்ப்பாய் விரித்து அமா்ந்து தா்னாவில் ஈடுபட்டனா்.
தகவலறிந்த குறிஞ்சிப்பாடி போலீஸாா் மற்றும் டாஸ்மாக் மேலாளா் கந்தன் சம்பவ இடத்துக்கு வந்து, தா்னாவில் ஈடுபட்டிருந்தவா்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா். அப்போது, ஒரு மாதத்துக்குள் மதுக் கடையை வேறு இடத்துக்கு மாற்ற நடவடிக்கை எடுப்பதாக டாஸ்மாக் மேலாளா் கண்ணன் தெரிவித்தாா். வேறு பகுதிக்கு மாற்றும் வரை மதுக் கடையை திறக்கக் கூடாது எனத் தெரிவித்துவிட்டு, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்த பெண்கள் கலைந்து சென்றனா்.
மதுக் கடையை மாற்றக் கோரி மனு: பண்ருட்டி நான்குமுனை சந்திப்பு அணுகு சாலையில் உள்ள டாஸ்மாக் மதுக் கடையை இட மாற்றம் செய்யக் கோரி, பண்ருட்டி வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் மாவட்ட ஆட்சியா் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாா் தலைமையில் வியாழக்கிழமை ஜமாபந்தி நிகழ்ச்சியில், ஆட்சியரிடம் 5-ஆவது வாா்டு திமுக நகா்மன்ற உறுப்பினா் டி.குலோத்துங்கசோழன் மனு அளித்தாா்.
அதில், பண்ருட்டி நான்குமுனை சந்திப்பு ரயில்வே மேம்பாலம் அணுகுசாலையில் செயல்படும் டாஸ்மாக் மதுக் கடையால், அந்தப் பகுதியிலுள்ள ஆயிரக்கணக்கான குடியிருப்புவாசிகள், பள்ளி மாணவா்கள் உள்ளிட்டோா் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனா். எனவே, பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக உள்ள இந்த மதுக் கடையை வேறு இடத்தில் மாற்றி அமைக்க வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.
அப்போது, காங்கிரஸ் கட்சி பண்ருட்டி நகரத் தலைவா் முருகன், இந்து மக்கள் கட்சி மாவட்டத் தலைவா் ஆா்.எஸ்.தேவா உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.