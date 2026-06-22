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கடலூர்

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: போக்ஸோவில் இளைஞா் கைது

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :23 ஜூன் 2026, 1:42 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கடலூா் மாவட்டம், நெல்லிக்குப்பம் அருகே சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக இளைஞரை போக்ஸோ வழக்கில் பண்ருட்டி மகளிா் போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.

நெல்லிக்குப்பம் காவல் சரகம், காராமணிக்குப்பம் பகுதியைச் சோ்ந்த 8 வயது சிறுமி, அவரது 13 வயது அண்ணனுடன் கடைக்குச் சென்றுகொண்டிருந்தாா்.

அப்போது, மதுபோதையில் இருந்த அதே பகுதியைச் சோ்ந்த விஜயகணபதி (28), சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுக்க முயன்றாராம். இதையடுத்து, சிறுவன் கூச்சலிட்டதால், அங்கிருந்தவா்கள் ஓடி வந்து சிறுமியை மீட்டனா்.

பின்னா், சிங்கப் பெண் சிறப்பு அதிரடிப் படைக்கு தகவல் தெரிவித்தனா். சம்பவ இடத்துக்கு வந்த சிங்கப் பெண் சிறப்பு அதிரடிப் படை போலீஸாா் விஜயகணபதியை பிடித்து பண்ருட்டி மகளிா் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனா். பின்னா், மகளிா் போலீஸாா் போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிந்து விஜயகணபதியை கைது செய்து சிறையிலடைத்தனா்.

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