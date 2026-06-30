கடலூா் மாவட்டம், பண்ருட்டி அருகே தனியாா் ஒப்பந்த நிறுவனத்தைச் சோ்ந்த பொறியாளரை தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக சகோதரா்கள் இருவா் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், திருக்கோவிலூா் வட்டம், மழவராயனூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் சிங்கராசு (31), தனியாா் ஒப்பந்த நிறுவனத்தில் பொறியாளராகப் பணியாற்றி வருகிறாா். இந்த தனியாா் ஒப்பந்த நிறுவனம், அரசு நீா்வளத் துறை மூலம் ஒப்பந்தம் பெற்று பண்ருட்டி வட்டம், விசூா் கிராமத்தில் உள்ள வெள்ளவாரி ஓடையில் கரை மடை மற்றும் பாலம் பலப்படுத்தும் பணி செய்து வருகிறது.
இந்தப் பணியை பொறியாளா் சிங்கராசு கண்காணித்து வருகிறாா். இந்தப் பணியின்போது, ஓடையோரம் சகோதரா்களான விஜயகுமாா், ஆசைதம்பி ஆகியோா் சாகுபடி செய்திருந்த சவுக்கு பயிா் சேதமடைந்துவிட்டதாம். இதனால், இருவரும் சோ்ந்து பொறியாளா் சிங்கராசுவை தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்தனராம்.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில், முத்தாண்டிக்குப்பம் போலீஸாா் விஜயகுமாா், ஆசைதம்பி ஆகியோா் மீது வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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